Mi único proyecto es apoyar a Roberto Cabrera y a Felifer: Guillermo Vega

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega, mencionó que los dos grandes proyectos que buscará impulsar en el próximo proceso electoral serán el de apoyar a Roberto Cabrera en su reelección como alcalde del municipio de San Juan del Río, y a Felipe Fernando Macías en su búsqueda por asumir la alcaldía del municipio de Querétaro.

Lo anterior, lo mencionó después de que fuera cuestionado sobre sus intenciones de contender por un puesto popular en el actual proceso electoral, a lo que respondió que su prioridad eran los dos proyectos mencionados.

“Yo no he hablado del tema político aquí, yo lo único que te diría es que ya platiqué con el alcalde Roberto Cabrera, lo voy a apoyar, es con el que he platicado, ya platiqué con Felifer Macías, y yo te diría que son mis dos grandes proyectos que vamos a impulsar bajo nuestras capacidades” explicó.

En cuanto a las posibilidades de que el PAN pueda ganar nuevamente en San Juan del Río, mencionó que su partido ya se estabilizó en la demarcación debido a que, revisando los “números”, al momento de exponer las caras de Roberto Cabrera con los posibles candidatos de Morena a la alcaldía, tienen buenos resultados.

Ante los cuestionamientos sobre si la no participación de Santiago Nieto por la alcaldía de San Juan del Río les ayuda a tener estos buenos resultados, respondió que no considera que este perfil pueda ser negativo para el partido.

Por lo anterior, concluyó que, a pesar de que PAN y Morena son los partidos más fuertes en dicho municipio, existe mayor preferencia para su facción en esa demarcación.

“A pesar de que PAN y Morena son los partidos principales en San Juan, estamos haciendo careos, que es cuando ponemos a Roberto con los posibles de Morena, nos va muy bien al partido” concluyó.