Lupia Murguía buscará senaduría; pero deja abierta la puerta a la capital

Sería la candidatura al Senado de la República y no la de la alcaldía capitalina la que buscará la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien explicó que, por las definiciones de género por parte de Acción Nacional (PAN), sería la candidatura más probable.

Aún así, dejó abierta la puerta a ser la candidata del panismo local para gobernar la capital de Querétaro, pero explicó que serán los análisis de competitividad que realice el PAN, así como la definición de qué candidaturas serán para mujeres, lo que incline la balanza sobre la candidatura a la que aspirará finalmente.

En otro tema, explicó que, por ahora, no hay una invitación para ser vocera oficial de la campaña de Xóchitl Gálvez, pero se buscará hacer campaña con ella para apoyar su candidatura presidencial, esto ya cuando inicie la campaña de 2024 donde ella buscaría volver a ser senadora de la República.

“No que haya habido una petición (de ser su vocera), no lo conozco. Ella, dentro de las alternativas, y por la cercanía que tenemos, sí me ha manifestado que le encantaría que pudiéramos hacer campaña juntas para esta posición y apoyarla a ella desde Querétaro. No he hablado nada de eso (de ser vocera), han sido pláticas entre amigas”, aseguró la funcionaria.