Llaman a grupos prioritarios a vacunarse contra la influenza

La campaña de vacunación para combatir la influenza inició hoy y serán los grupos prioritarios, es decir, infancias de cumplir los cinco años, adultos mayores de 60 años; y personas con diabetes, obesidad mórbida, inmunodeficiencias adquiridas o por medicamentos, así como con enfermedades pulmonares y personal de salud a los que se les darán prioridad, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón.

“Hoy iniciamos en todas las instituciones públicas. Estamos en todas las unidades de medicina familiar y centros de salud. Es a la población en riesgo porque se pueden presentar complicaciones y pueden llegar a fallecer”, explicó.

Esta campaña inicia el 16 de octubre y termina en marzo de 2024, pero Pérez Rendón explicó que la meta es que en diciembre ya se hayan aplicado el 85% de las 480 mil dosis establecidas para este grupo de edad. Además, recordó que en el transcurso de los meses se espera que puedan llegar, como sucedió el año pasado, cerca de cien mil dosis más.

“La propuesta es que para diciembre hayamos aplicado al menos el 80% de estas dosis. Y esperamos que en el transcurso podamos recibir un poco más de vacunas. El año pasado empezamos con una meta de 500 mil y aplicamos más de 600 mil porque recibimos más”, señaló Pérez Rendón.

Por ahora, la vacunación sólo está dirigida a estos grupos y se abrirá a la población en general cuando se haya lograr la llamad a “protección de rebaño”, que implica que las personas vulnerables ya no podrán contagiarse entre sí. Esto será en los 198 centros de salud estatales, las 22 unidades de medicina familiar del IMSS y las 11 de ISSSTE, además de distintas plazas públicas que están por definirse.

“Hasta que cumplamos un buen porcentaje de los grupos de riesgo, al menos el 80-85 por ciento. Aquí la famosa protección de rebaño aplica con la vacuna de influenza. Cuando cubrimos a esos grupos de mayor riesgo, al estar cubiertos, se protegen entre sí; una persona vacunada ya no va a transmitir la enfermedad”, asintió.

Asimismo, recordó que aunque estén enfermos de gripe, si no hay fiebre, puede acudir a vacunarse. No hay contraindicación alguna, a menos que se tenga alergia a la proteína del huevo, casos que no se han detectado al momento.

Finalmente, la secretaria de salud recordó que la vacuna no produce influenza, pues está hecha con virus fragmentados para que el cuerpo reconozca esas partes del virus y genere anticuerpos. También, recordó que este tiempo están presentes todas las enfermedades respiratorias, por lo que puede suceder que al ponerse vacuna, y después en dos tres días desarrollar la enfermedad, es porque un virus ya estaba incubándose antes y no significa que aplicarla implique enfermarse.