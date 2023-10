Líder de la Resistencia Albiazul ingresó queja ante la DDHQ por ser retirado del estadio Corregidora

El coordinador del grupo la Resistencia Albiazul, barra de Gallos Blancos de Querétaro, Amílcar Godínez Martínez interpuso un amparo, y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) debido a que fue expulsado del estadio Corregidora en un partido de Club Querétaro, el cual se celebró hace unas semanas.

Cabe recordar que actualmente los grupos de animación no pueden ingresar a dicho inmueble en los partidos que sostenga Club Querétaro debido a la sanción que se impuso a Gallos Blancos por los hechos violentos el 5 de marzo del 2022; cabe señalar que en esta temporada le fue negado el acceso a la porra de animación de Puebla.

Amílcar Godínez indicó que fue retirado de forma amable por parte de los elementos de la Policía Estatal y de seguridad privada; aseguró que no existen elementos para que se le prohíba la entrada al estadio Corregidora, ya que no participó en los actos violentos de aquel 5 de marzo, además de que ingresó al partido de Gallos Blancos como un aficionado más y no como el coordinador del grupo de apoyo de la Resistencia Albiazul.

“Y digo, tal como lo mencioné, le agradezco a la Policía Estatal totalmente, y también a la empresa de seguridad, ya que me lo pidieron muy amablemente (…) solo me dijeron que habían autoridades, no me dijeron qué autoridades, funcionarios públicos o la Liga MX, la verdad es que no me dijeron, solo me dijeron que estaban pidiendo que me retirara del estadio, y pues lo pensé y dije que lo más conveniente era salir y evitar un problema más grande” detalló.