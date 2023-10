Invisten a 18 leyendas del futbol al salón de la fama

Un total de 18 investidos entraron al salón de la fama en su edición número 11, entre los que destacaron los seleccionados nacionales Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, así como los internacionales Carles Puyol, Xavi Hernández y Francesco Totti.

Los ex capitanes de la Selección Nacional, fueron ovacionados por los espectadores que pudieron acudir a la investidura, primero fue el cinco veces mundialista, Rafael Márquez quien actualmente se encuentra trabajando con las fuerzas básicas del Barcelona.

El ex zaguero central mencionó estar agradecido por todo lo que el futbol le dio en su vida, además agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera como profesional que duró más de 40 años.

“Este premio no es solamente mío, es de mucha gente que ha colaborado para ser quien soy. Mi trayectoria como futbolista no ha sido fácil, empezando por dejar mi familia, el perderme parte de mi adolescencia, las lesiones, las derrotas, los señalamientos gubernamentales, pero si lo volviera hacer, no cambiaría nada”, comentó Rafa Márquez.