Municipio de Querétaro invertirá 8 mdp en el sistema QroBici

El titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre, señaló que se invertirán 8 millones de pesos en un nuevo sistema software y hardware actualizado para QroBici.

Reconoció que, en su momento, el sistema que se instaló en QroBici no fue el más reciente, por lo que ahora representa fallas, y agregó que esta problemática crece también por los apagones y lluvias que ha tenido la entidad queretana.

“Desde su inicio no fue la tecnología más nueva, ya tiene sus años, y además no tiene el software más novedoso, entonces ahorita vamos a renovar hardware, vamos a comprar pues más computadoras, más software, que es el que nos va a permitir operar en caso de que no haya alguna avería, o se vaya la luz, se puedan revivir, se puedan poner en línea nuevamente de manera remota y de manera ágil”, explicó Rodrigo Vega.