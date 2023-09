Marcelo Ebrard rompe con Morena y no descarta unirse a Movimiento Ciudadano

Marcelo Ebrard y sus colaboradores ya no tienen espacio en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues las denuncias que realizaron sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección del candidato presencial no fueron escuchadas, aseguró el excanciller en entrevista para Radio Fórmula esta mañana.

“Hoy tomaremos decisiones por día. El lunes citamos una asamblea del movimiento y tomaremos el camino que sigue. Lo que me queda claro es que en Morena no tenemos espacio”, dijo en la entrevista que le otorgó al periodista Ciro Gómez Leyva.

Para el aspirante presidencial, la supuesta agresión de policías a capitalinos de su equipo, y en especial a la senadora Malú Micher, solo fueron una muestra más de las denuncias que habrían sido activamente ignoradas, y anunció que se reunirá con su equipo para analizar los caminos a seguir, descartando una candidatura ciudadana, pues hoy es el último día para efectuarla, y no descartando unirse a Movimiento Ciudadano.

“Tenemos reunión con los compañeros. Nos quedó claro el día de ayer que Morena ya decidió no tomar en cuenta lo que nosotros dijimos e inclusive se llegó a usar la fuerza contra Malú (Micher). Hoy vamos a tener una reunión para ver las opciones que tenemos frente nosotros, no nos habíamos planteado este escenario, los excesos de ayer no los habíamos visto”.

Ante esta entrevista, durante la mañanera se le preguntó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y él aseguró que el proceso fue democrático, haciendo un llamado a Ebrard para mantenerse del lado de la Cuarta Transformación, asegurando que es un buen servidor público y su amigo.

“Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público y es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la Transformación y el que se continúe con la transformación; el poner por delante el interés general, pensar en el pueblo, la justicia y en que este país no puede ser de una minoría rapaz”.

En ese sentido, Ebrard rechazó que no haya aceptado que Claudia Sheinbaum le haya ganado, sino que existió una operación para apoyarla, y consideró que la posición del presidente, que ya anunció que le dará el bastón de mando de su movimiento a la exjefa de gobierno, es porque ese fue el reporte que el partido le dio.