Están las puertas abiertas, pero que se defina: AMLO sobre posible salida de Ebrard

Calificando al excanciller de la República como “su hermano”, al igual que “millones de mexicanos”, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió que el excanciller Marcelo Ebrard defina si dejará el movimiento o no, ya que como lo manifestó la que es ahora la lideresa, Claudia Sheinbaum, las puertas siguen abiertas.

En ese sentido, el presidente recordó que se cumplieron las exigencias de Ebrard en el proceso de elección interna del candidato presidencial de Morena, pues durante las negociaciones de cómo se realizaría el proyecto fueron dos de sus propuestas las que se tomaron en cuenta.

La primera cabe recordar, fue el pedir en numerosas ocasiones la renuncia de quienes aspiraban, pues consideró que, en especial la exjefa de gobierno, se veían beneficiadas de sus cargos públicos; aunque Sheinbaum, recordó AMLO, quería terminar su periodo, por la propuesta de Ebrard tuvo que dejar su cargo a más de un año de que terminara su periodo.

“Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas: una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar, de manera especial, la renuncia de Claudia como jefa de Gobierno, porque pensaba que esto le daba más ventaja”, explicó.

Por otro lado, el presidente recordó que la segunda exigencia de Ebrard, la de realizar las papeletas con las que se les preguntó a las personas quién querían que fuese el candidato de su movimiento, también se incluyó, e inclusive recordó que Consulta Mitofsky llegó a escribir que este formato podría beneficiarle, aunque finalmente quedó 15 puntos debajo de la ganadora.

“Dos, pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas, se va a un domicilio, se hacían las preguntas. Pero hay una, y al final se hizo un disco, y que la persona consultada (se hacen las preguntas generales), pero la pregunta de a quién quieres, él pidió que fuese otro secreto. Yo establecí en mi documento de propuesta que se hiciera de esa manera”.

Sobre Sheinbaum, el presidente se dijo tranquilo de que será una buena dirigente, destacando además su larga carrera académica como una de las virtudes que permitirán a la exjefa de gobierno gobernar al país y evitar así “volver al conservadurismo”.

“Repito, Claudia es muy buena, más con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo. Yo de milagro terminé la licenciatura, ella es doctora en ciencias. Ayer me gustó mucho que repitió lo que es nuestro juramento: `no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces estoy muy contento, tranquilo, no va a regresar el conservadurismo” concluyó.