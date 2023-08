Querétaro inicia clases bajo la indicación de repartir los libros de texto gratuitos por parte de la SEP

El gobierno de Querétaro inició el ciclo escolar con la indicación de repartir los nuevos libros de texto gratuitos, informó el titular de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde, mientras que Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró en la conferencia matutina que no hay impedimento para que los libros se repartan en Querétaro.

Durante el Café con Kuri, el titular de la USEBEQ explicó que el gobernador Mauricio Kuri González indicó que se respetarán las indicaciones de la SEP debido a que, según la Constitución, las facultades de definir la política educativa del país son de esa dependencia; pero acotó que seguirán pendientes de los amparos promovidos por los gobernadores de Chihuahua y Coahuila, así como de la Unión de Padres de Familia.

“Las instrucciones que recibimos, desde un principio, fue que nos preparáramos para recibir el ciclo con toda normalidad. El gobernador indicó que seríamos respetuosos del marco jurídico y que trabajaríamos de acuerdo con quien tiene las facultades en este tema; los programas, libros de texto, son facultad de la SEP. También estuviéramos atentos a los asuntos jurídicos. Por eso hoy iniciamos con toda normalidad, y estando muy al pendiente de las implicaciones de los asuntos que se están tratando en el Poder Judicial de la Federación”, explicó.

Por su parte, el gobernador del estado explicó, por un lado, que “ya se empezaron a entregar” debido a que esa era la indicación de la SEP, pero lamentó que se hayan tenido que invertir 14 millones de pesos del presupuesto estatal para imprimir los cuadernillos de refuerzo en matemáticas y redacción que, explicó, fueron los contenidos que el Comité Técnico, encargado de revisar los contenidos de los nuevos libros, consideró necesario que se reforzaran por las características particulares del estudiantado queretano.

“Nos han entregado el 70% de los libros, y nosotros ya los estamos mandando a las escuelas. Mandamos a hacer los cuadernillos, que son la parte donde nosotros vimos, y nos dijo el Comité Técnico, que había deficiencias; matemáticas, escritura y lectura. Han tenido un costo de 14 millones de pesos, dinero que no teníamos contemplado y que nos hubiera ayudado mucho más ponerla en otro lado, pero ahora lo más importante es la educación”, lamentó.

Cabe señalar que este comité y sus resultados fueron las razones por las que el mandatario Kuri expresó que la posición de su gobierno es que no existe ideologización “comunista” en los libros, que los contenidos en educación sexual van acorde con la ciencia y agregando numerosos llamados a la clase política a evitar politizar el tema. Pese a ello, integrantes del PAN, como el líder nacional, Marko Cortés, han hecho inclusive un llamado a romper los libros, lo que permeó en la manifestación que se realizó ayer en contra de los textos.

Por ahora, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, explicó que ya se han entregado 95.6 millones de libros en 26 estados afines a Morena; que no se repartirán únicamente en los dos estados antes mencionados; y que en Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Aguascalientes, donde sus gobernadores pausaron la entrega, pero también donde no hay amparos ganados en contra de repartirlos, “no hay impedimento jurídico para” realizarlo.

“Donde no se han podido repartir los libros son en los estados de Chihuahua y Coahuila, dado que tanto la gobernadora, Campos, como el gobernador Riquelme, han promovido una controversia constitucional. Temeos otros estados donde aún no se han repartido como son Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, sin embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuitos tendrá que recaer en padres de familia, maestros. Por parte de la SEP, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para repartirlos”.