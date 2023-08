Amenazan con llevarle a Kuri nuevos libros de texto gratuitos si su gobierno decide repartirlos

La manifestación de cerca de 150 personas en Querétaro culminó en Plaza de Armas, asegurando que se reunirán el sábado 2 de septiembre, para entregarle al gobernador los libros de texto gratuitos si es que se reparten en las escuelas públicas, coreando consignas como “educación sana, no perversión”, pese a los llamados del mandatario estatal a no politizar el tema y asegurando que no hay “comunismo” en los nuevos textos para las infancias