No hay signos de comunismo en libros de texto gratuito: Kuri

No hay señales de que los nuevos libros de texto gratuito tengan un sentido ideológico comunista, al menos en la revisión preliminar que se realizó ya en los textos de primero a tercer grado, así lo aseguró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Lo que sí se ha identificado, informó el mandatario estatal, es que existen errores ortográficos, de dicción y fechas históricas erróneas, situaciones que se identificarán para que puedan subsanarse.

“Tenemos el 52% de los libros (revisados), tengo entendido que han revisado de primero a tercero de primaria y no ven un sentido ideológico. Yo en lo personal no he visto un solo mensaje por parte de los libros de texto que sea comunista”, subrayó el mandatario.

Sin embargo, ante el impulso a nivel nacional que ha tenido el tema, con acusaciones de tener trasfondos ideológicos como parte de la política educativa del actual gobierno federal, y con el llamado del líder del Partido Acción Nacional (PAN) a arrancar las hojas de los libros donde “no coincidan” los padres de familia, el mandatario estatal pidió prudencia y sensatez.

“Les hago un llamado a los padres de familia, para que los libros de texto los destruyan en su totalidad. O en su caso arranquen las hojas en donde no haya educación” El Ignorante panista: Marko Cortés. El PAN quiere quemar los libros de texto.

También, consideró necesario que sí se haga una revisión y convocó a un grupo de expertos de la UAQ, UNAM, Cinestav y con psicólogos y pedagogos, pero recalcó que se trata de un tema técnico y se debe hacer un análisis pedagógico independiente de las posturas ideológicas y políticas.

“Es un momento de ser muy sensatos, apenas estábamos revisando los libros de texto. Ante la coyuntura decidí hacer algo. Es un tema que tiene que ser revisado y rebotado porque se tienen que oír todas las voces, independientemente de posturas y de forma pedagógica”, subrayó

Finalmente, recalcó que no existe un amparo en Querétaro que evite que se entreguen a las infancias los nuevos libros, como en los casos de Guanajuato y Chihuahua (esta última entidad realizó un amparo promovido por el gobierno estatal). De no presentarse dicho recurso, recordó, la obligación de las autoridades estatales es repartirlos en las escuelas públicas.