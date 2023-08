Libros de texto no promueven el comunismo, sino los derechos humanos: Bernardo Romero

No hay indicios de que en los nuevos libros de texto gratuito se promuevan los postulados del comunismo, consideró en su análisis, Bernardo Romero, integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que sí existe, como un cambio con respecto a las ediciones anteriores, es un enfoque especial en los derechos humanos, agregó el también académico de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“No veo dónde haya comunismo, pero sí hay mucho prejuicio. Lo que sí hay es mucho de ‘trabajo comunitario’, enseñanza sobre perspectiva de género. No hay asomo de comunismo, por ejemplo, como con (la no mención de) ‘abolición de la propiedad privada’, uno de los postulados básicos. Para nada invitan a la rebelión del proletariado”, explicó.

Para Romero, el hecho de que el nuevo enfoque se centre en la defensa de los derechos humanos, además de que toque temas como la diversidad de las familias, es lo que causa extrañeza; cabe recordar que, según la encuesta federal de la Composición de las Familias en México, 64.7% de las familias están compuestas por adultos en pareja; mientras que el resto se reparten entre jefes de familia con otros adultos que no tienen una relación conyugal; quienes viven solos (12%); y los hogares con un solo padre o madre (11.1%).

Esa misma encuesta realizada por el INEGI, reveló que hasta 2020 había un 1% de familias de parejas homosexuales; también se informa que aumentó el número de familias cuya jefa de familia es una mujer; así como el de familias con una sola persona (23.3%). Asimismo, se destaca que, aunque el número de familias en pareja es mayoritario, estas diferencias, como también el hecho de que la tendencia de matrimonios no aumentó, al igual que la aparición de familias entendidas, se estima que solo el 35% de las familias mexicanas entra en la categoría de “familia tradicional”.

Por otro lado, el académico especializado en derechos humanos destacó que los libros de texto gratuitos incluyen el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género, situaciones que ya son respaldadas por autoridades nacionales e internacionales, en lo que consideró como contenidos obligatorios en el Siglo XXI.

“(Los libros) llaman a formas de pensamiento que son obligatorias en el Siglo XXI. El pensar de otra forma las familias, el género. En el libro de segundo año ya empiezan a hablar de la identidad de género; esta es autipercibida, la constitución biológica no determina el género, es la autopercepción. Dicen que no es científico, pero claro que lo es y la Suprema Corte de Justicia ha fallado (con sentencias que respaldan)”.

Finalmente, pidió a los padres de familia que no se dejen llevar por las insinuaciones de ideologización, sino que lo mejor es leer el contenido libre de prejuicio, combatiendo la desinformación, por ejemplo, en salud sexual, identidad de género, igualdad entre hombres y mujeres y reconocimiento de la diversidad en las familias.

“Lo que tengo leído hasta ahora de los libros se habla de la vida comunitaria, no comunista. Son diferentes a lo que estudiamos, porque el modelo educativo es diferente. No hay un libro de matemáticas y español, sino que son conocimientos, son transversales, que se enseñan en todos los libros, como pensamiento ético. Pero también se enseñan temas contrarios a intereses multimillonarios, como alimentación; está claro qué es sano y qué no es sano comer”, agregó.