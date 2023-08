Querétaro complementará mate y redacción en libros de texto gratuitos: Kuri

El gobierno de Querétaro complementará con cuadernillos propios a los libros de texto gratuitos, pues tras el análisis de un grupo de expertos se llegó a la conclusión de la necesidad de reforzar matemáticas, lectoescritura y ciencias, así lo informó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Asimismo, dijo estar de acuerdo con la nueva política pedagógica de la Federación que se centra en la comunidad, pero acotó que, debido a las características propias del estado, se dará un refuerzo en estas materias ante la necesidad de tener ciudadanos preparados para las oportunidades laborales que ofrece el estado (en especial las ingenierías).

“Lo que me comentaban los expertos que checaron los libros de texto es que el espíritu de esta nueva política educativa es que se centra en la comunidad y la realidad de las comunidades, sin embargo, Querétaro tiene una condición diferente; por eso vamos a complementarlos con los cuadernillos en matemáticas y lectoescritura”, explicó.

Asimismo, hizo un llamado a “ser responsables y no politizar lo que no se tiene que politizar”, y acotó que esperarán a las autoridades judiciales para proceder o no a la repartición de los libros, esto ante los amparos que se han tramitado para evitarlo en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, aunque acotó que, de no resolverse antes de inicio a clases, se repartirán de todas formas.

Cabe señalar que, a diferencia de los gobiernos de estas entidades, así como la postura del Partido Acción Nacional, el gobernador Kuri ha hecho un llamado a la “sensatez” y confirmó que no existe signos de postulados comunistas o de ideologización para los menores.

“Tenemos la obligación legal para distribuirlos, pero esperaremos a la determinación de la justicia. El gobierno del estado tiene listos textos elaborados por maestras y maestros queretanos que se van a distribuir de forma complementaria. Además de la repartición de estos, nos allegaremos a las mejores experiencias en materia de enseñanza e innovación”, explicó.

Por su parte, Raúl Iturralde, titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro (USEBEQ), informó que también se hará una revisión con los padres de familia y recordó que el magisterio queretano tiene, además, ya diseñada una estrategia de alfabetización ante los retrasos educacionales que provocó la pandemia, pues se ha identificado que hay menores con dificultades para las matemáticas y lectura y de redacción.

“Nos dicen que los libros se pueden utilizar y es necesario trabajar con los docentes. Vamos a seguir trabajando con ellos en la semana intensiva de capacitación. Nos han pedido definir una enseñanza con matemáticas y escritura, y se tiene diseñada ya una estrategia estatal de alfabetización y se tiene capacitados al 70% de los profesores de primer año”.