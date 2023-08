Proceso para encabezar Frente Amplio por México es “histórico”: Graciela Juárez

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, aseguró que la disputa entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes para encabezar el Frente Amplio por México es “histórica” y recordó que las dos tienen las mismas posibilidades de encabezar el bloque opositor.

Señaló que el objetivo principal es la unión, y de esta manera defender al país por la situación “complicada” por la que está viviendo; aseveró que con la capacidad de Xóchitl Gálvez y de Beatriz Paredes se mantienen en la lucha para contender en el próximo proceso electoral.

Señaló que la “moneda está en el aire” sobre las posibilidades de las dos aspirantes para encabezar a la oposición.

En cuanto a los comentarios del ex presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, sobre que la aspirante Beatriz Paredes debería de renunciar a este proceso y colaborar con Xóchitl Gálvez, contestó que la priista que merece estar en la posición que se encuentra actualmente, y aseveró que no se le debe de pedir a las aspirantes a que declinen en este proceso de selección.

“La verdad es que Beatriz Paredes es una mujer hecha, es una mujer que requiere estar en esa posición y creo que es lo que menos debemos hacer en este momento, pedirles que declinen pues hay que seguir el proceso interno para que la ciudadanía pueda tener esta confianza” declaró.

Señaló que el Gobierno Federal “está metiendo las manos” en los procesos de selección rumbo a la próxima contienda electoral, por lo que la unión es la clave para competir en el próximo proceso electoral.

“Hoy más que nunca nos tenemos que unir por defender al país, por defenderlo de toda esta situación complicada que está viviendo, yo no me atrevería a decir que no se puede, con esas dos mujeres, con toda esa capacidad que tienen pues estamos en la lucha” comentó.

Puntualizó que se debe de seguir este proceso y poner atención en los foros que se están realizando actualmente y agregó que las dos mujeres tienen las capacidades necesarias para dirigir el Frente Amplio por México.