Por falta de licencia se clausuraron establecimientos de reciclaje: Juan Carlos Arreguín

El subsecretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín, mencionó que la clausura o suspensión de 28 establecimientos de empresas de reciclaje se debió a que algunas operaban sin licencia, mientras que otras no cumplían con los requisitos de Protección Civil.

Con estas clausuras, dijo que se tiene la intención de atender la problemática de robos de cableado de cobre, alcantarillas, entre otros materiales; detalló que algunos de los establecimientos de reciclaje poseen materiales de dudosa procedencia.

Señaló que por este tipo de irregularidades se ocasionan incidentes como los incendios, por lo que estas clausuras fueron el resultado de 44 operativos.

“Revisamos 44 establecimientos, 28 incumplían en algún sentido la norma, es decir, no es un tema de abuso de autoridad, simplemente hay gente que no cuenta con los permisos para trabajar, ya algunos, aun contando con la licencia, no cumplen con los protocolos que Protección Civil establece” mencionó.

Cabe señalar que integrantes de la Asociación Nacional de Reciclado y la Industria del Medio Ambiente, A.C., se manifestaron por Boulevard Bernardo Quintana tras el cierre de estos establecimientos; también realizaron un pliego petitorio, el cual fue entregado a Juan Carlos Arreguín, en donde se exige la reapertura de los mismos.

El subsecretario mencionó que se analizará casos por caso para verificar o auxiliar a los establecimientos clausurados que buscan su reapertura.

“Hace no más de cuatro semanas tuvimos un gran incendio por las inmediaciones de la vidriera, establecimientos que van recolectando material, también, de procedencia sin claridad” enfatizó.

Finalmente, señaló que se realizarán mesas de trabajo con los integrantes de la asociación, en donde se buscará atender caso por caso.