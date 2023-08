No tiene “ni pies ni cabeza” la forma de implementar la estrategia educativa en México: Paola López

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura local, Ana Paola López Birlain, señaló que se tienen cosas positivas en la forma que se construyó la estrategia de educación en México, sin embargo, la implementación de la misma no tiene “ni pies ni cabeza”.

Señaló que los libros de textos se encuentran basados de acuerdo al nuevo modelo de educación que se implanta en México, y calificó como “grave” que este material educativo tenga errores ortográficos, ya que se debe de ser “pulcro” en la manera de comunicar los conocimientos.

Aseguró que no se ha instruido de manera correcta a los docentes para usar este material educativo; mencionó que los libros dirigidos a los maestros, los cuales abordan la forma de usar los libros de textos, no se basan en términos pedagógicos sino ideológicos.

“Veo muchas cosas positivas en la forma de cómo se construyeron (los libros de texto) lo que no veo correcto es que no tenga ni pies no cabeza, la forma en cómo han implementado esta estrategia, el cómo han implementado la comunicación o la información para que los docentes puedan hacer uso de estos documentos” explicó.

Comentó que en este material educativo cuenta la historia de México de una forma “sesgada”, sin embargo, indicó que no ha podido leer todos los libros de texto.

“La forma de cómo plantean la historia es una forma sesgada y es una forma parcial, desafortunada de cómo cuentan la historia de nuestro país” opinó.

Finalmente, dijo que a ella no le corresponde decidir si los libros de texto se distribuyen en la entidad de Querétaro, sino a los expertos en la materia del estado y al gobernador.

“Y lo que veo muy grave es que existan errores ortográficos, gramaticales, de conceptos en donde, pues tendrían que ser muy pulcros en la forma de cómo comunican y redactan” enfatizó.