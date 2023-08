No se puede improvisar con la educación en México: Paola López 

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura local, Ana Paola López Birlain, hizo un llamado al Gobierno Federal a realizar labores en el tema de la educación en México y no “improvisar” en el tema ; opinó que la estrategia educativa no puede cambiar cada ciclo escolar.

Destacó que una de las principales “deficiencias” de los libros de texto que creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que no abordan la alfabetización en primero y segundo grado de primaria; aseveró que existen alumnos en estos grados que no presentan el desarrollo educativo adecuado, y este material no ayudará a mejorar en este aspecto.

Aseveró que estos libros de texto no ayudarán a combatir el rezago educativo que se tiene actualmente en México.

“Hoy los libros de texto, una de las principales deficiencias es que no contiene la parte de alfabetización de primero y segundo año de primaria, si de por sí veníamos cargando con esa desafortunada transmisión de desarrollo, pues hoy como se plantea la nueva estrategia de la nueva escuela mexicana, desafortunadamente no podremos combatir ese rezago educativo” indicó Paola López.

En cuanto a los comentarios del Senador de la República, Gilberto Herrera, en donde mencionaba que había una crisis en el sistema educativo de Querétaro, calificó esta opinión como “lamentable”.

Aseveró que el Gobierno Federal no ha realizado acciones para resarcir el daño que se tiene en el aprendizaje de educación básica, el cual se obtuvo tras la pandemia de COVID-19.

“Me parece muy irresponsable y lamentable esa declaración porque en manos de la Federación está la educación de nuestro país, desafortunadamente después, o durante la pandemia, no se implementó ninguna estrategia para resarcir el impacto que pudiera haber tenido en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestras niñas y niños” puntualizó.