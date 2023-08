No habrá ruptura porque “no hay cabida para ambiciosos vulgares”: AMLO

No existe un riesgo de ruptura dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pues es un movimiento cuya visión es buscar el interés general y el enaltecer los ideales de la izquierda, por lo que no hay cabida para “ambiciosos vulgares”, consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios. No hay ninguna posibilidad (de ruptura), completamente (seguro). Hay unidad en el pueblo”, expresó el mandatario.

Ante las dudas vertidas por el excanciller de la República, Marcelo Ebrard, quien aseguró que existe una operación gubernamental de la Secretaría del Bienestar y de los Servidores de la Nación en apoyo de la exjefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, el presidente reviró asegurando que él sí tiene confianza en quienes están organizando el proceso interno del bloque oficialista.

“Nada más que yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los (seis) que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza, yo voy a respetar la decisión que tome la gente, voy a apoyar el resultado de las encuestas”, subrayó.

Esta declaración, sin embargo, se da después de las acusaciones de Ebrard y de que Malú Mícher, senadora y parte del equipo del aspirante, se negara a firmar el acuerdo por el cual Morena eligió a las compañías encuestadoras que serán las encargadas de realizar la consulta para elegir al aspirante de la izquierda y que será quien contendrá por la presidencia de 2024.

Las acusaciones de Ebrard, así como el ultimátum que envió para que tanto los funcionarios federales como los integrantes de Morena dejen de apoyar a la exjefa de gobierno, son para el presidente parte de las “inquietudes, dudas, nerviosismo” derivadas “de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente”, pero reafirmó que su gobierno no lo está haciendo.

Asimismo, consideró que los medios de comunicación están haciendo una campaña contra su gobierno también por este tema, como lo han hecho con los libros de texto gratuito, pero aseguró que sirve para crear discusión en la ciudadanía.

“Ya no les sirvió lo de los libros de texto, ¿ahora que viene? Lo de las diferencias entre aspirantes, y no les va a funcionar. ¿Qué va a venir? Otra cosa, cualquier otra. Y así va a ser, pero no pasa nada, al contrario, es didáctico, pedagógico, nos ayuda a seguir creando conciencia”, subrayó.