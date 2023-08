Mi respaldo total la fiscalía: Fernando Macías

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías, señaló que la Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene su respaldo; lo anterior lo mencionó después de que se le cuestionara sobre las agresiones que sufrieron brigadistas de personas desaparecidas afuera de las instalaciones de dicha fiscalía.

Argumentó que la fiscalía tiene un nivel de efectividad cerca del 100% en el esclarecimiento de los delitos de alto impacto; señaló que esta cifra a nivel nacional es del 20%.

Comentó que los brigadistas tienen el derecho a manifestarse y utilizar las herramientas institucionales que consideren pertinentes, como las quejas que realizaron en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), sin embargo, reiteró que respalda a la fiscalía.

En cuanto a que no se ha homologado en Querétaro la Ley General de en Materia de Desaparición Forzadas de Personas, dijo respetar los tiempos de la Legislatura en cuanto a la realización de sus trabajos.

Aseveró que para rescatar al país, se debe de tener como prioridad la seguridad y justicia, asi como la aplicación de la ley.

“Mi total respaldo a la fiscalía aquí en Querétaro, yo como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados he tenido la oportunidad de estar en constante información con la fiscalía (…) tenemos un porcentaje muy cercano al 100% al esclarecimiento de los delitos de alto impacto, cuando el promedio de todo el país es del 20%”, detalló.

También señaló que los trabajos para encontrar a las personas a nivel nacional se ven obstaculizados por el recorte de presupuesto que ha realizado el Gobierno Federal.

Indicó que en México se tiene una cifra aproximada de 50 mil desaparecidos, por qué dijo que existe una crisis en este tema.

“Aquí lo preocupante han sido los recortes presupuestales de la federación a este tipo de mecanismos, entonces, mientras no haya dinero, mientras no haya presupuesto para atender la crisis de seguridad que hay en nuestro país, la crisis no va a bajar”, puntualizó.