Madres buscadoras exigen homologación de la Ley General de Desaparición en Querétaro

Recordaron que esta ley, aprobada hace cinco años, establece no sólo la coordinación necesaria entre familias y autoridades, sino la integración de bases de datos forenses, un programa de exhumaciones y un protocolo nacional de búsqueda de personas, toda con la intención de poder encontrar con vida a las ya 111 mil personas desaparecidas en toda la República Mexicana.

Es necesaria la homologación de la Ley General de Desaparición con las leyes queretanas, pues de esa forma se homologa también el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, así como las bases de datos que se tienen en este esfuerzo de hallar las 111 mil personas que se encuentran desaparecidas en el país, consideraron Juan Carlos Trujillo, coordinador nacional de la Red de Enlaces Nacionales, y Yadira González, integrante del colectivo Desaparecidos Querétaro.

Tras cinco años sin hacerlo, el Congreso de Querétaro debe ya legislar para que se puedan realizar figuras de búsqueda como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, todas dentro del protocolo homologado de Búsqueda en todo el país.

“Es una institución que existe en el estado, pero no se brinda la atención de las víctimas porque no han entendido que existe una Ley General, abonando a que la ley del estado no ha sido homologada, en un retraso de más de cinco años. Al mismo tiempo, la comisión de Atención a Víctimas no habla de las personas desaparecidas en su norma. Pretendemos que se aceleren los trabajos”, explicó González.

Al respecto, Trujillo explicó que el desgaste emocional, físico y económico de las familias, pero también en costo al Estado, se reduciría si se homologan los protocolos de búsqueda, en el marco de un fenómeno exponencial en el que las morgues del país se han llenado de cuerpos no identificados, y cientos de reos en las cárceles del país no tienen forma de comunicarse con sus familias en el exterior.

“Esos cuerpos que están ahí pueden estar nuestros familiares. Nosotros lo que hacemos, como colectivos, es generar esa unión para que sean las familias las que puedan buscar a sus familiares. La FGR, además, ha abierto puentes de comunicación para atender el fenómeno y Alejandro Encinas están trabajando en la apertura y en otros estados también. Hay familias en los que por cutro cinco años el familiar está como cuerpo no desconocido, y la familia seguía generando la búsqueda.”

Por lo anterior, y dado que en otros estados de la República sí han tenido la apertura, ambos activistas reafirmaron su extrañeza de la falta de atención por parte de la Fiscalía General de Querétaro; sumado a la condena que realizan al desalojo que sufrieron la noche del lunes y que dejó a González con la necesidad de portar collarín.

Finalmente, recordaron que se encuentran asesorándose con abogados de colectivos nacionales, de la mano del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para realizar las acciones jurídicas correspondientes por dicho desalojo ocurrido la noche del lunes, en un acto que, lamentaron, sólo se ha presentado en nuestra entidad de ocho ya recorridas.