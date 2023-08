Libertadores presenta su nuevo uniforme para la temporada 2023

El equipo de basquetbol de Querétaro, Libertadores de Querétaro, presentó su nuevo uniforme y plantilla, con los cuales afrontarán la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El equipo queretano obtuvo cinco victorias en los cinco juegos que disputó en la pretemporada, y actualmente se concentran para disputar su primera serie de la LNBP.

El estratega del equipo, Iván Déniz, aseveró que se tiene la intención de que en 3 años, Libertadores de Querétaro sea el mejor equipo de México y de América.

“Los que han tenido la suerte de ver los juegos amistosos, habrán visto que es un equipo del estilo que me gusta, con intensidad y profundidad, pero sobre todo que jueguen en equipo. No sé hasta dónde nos dé la ambición, pero en trabajo, vamos a ser los mejores de la Liga. El objetivo del club es que, en tres años será el mejor club de México y el mejor club de América” mencionó Iván Déniz.

Señaló que su equipo está conformado principalmente por jóvenes, los cuales serán acompañados por otros basquetbolistas con trayectoria; explicó que los atletas con experiencia serán los pilares del equipo queretano.

El presidente de Libertadores de Querétaro, Edgar Báez, dijo estar contento por lo que ha visto de su equipo en la pretemporada debido a los juegos y al trabajo que se ha desempeñado.

“Hoy es muy importante para mí, arrancamos esta temporada 2023 que es muy diferente a otras, estamos muy contentos por lo que hemos visto en pretemporada, no solamente por los juegos, también ha sido una pretemporada de mucho trabajo, me quedo tranquilo con el trabajo que he visto de nuestro coach” mencionó Edgar Báez.

En cuanto a los uniformes, el de local posee el color blanco con azul, y en su diseño posee detalles alusivos a la muñeca Lelé, mientras que el de local tiene impreso el símbolo del acueducto de Querétaro y colores azules.

También presentaron su uniforme alternativo, el cual es de color negro con los emblemas, autoridad, fuerza y poder, y en su diseño posee una silueta de la Peña de Bernal.

Este viernes y sábado Libertadores de Querétaro sostendrá su primera serie en la temporada 2023, el cual se realizará en el Auditorio Arteaga.