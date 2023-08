Ley de protección periodistas es importante y necesaria: Graciela Juárez

La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Graciela Juárez, opinó que es importante el desarrollo de una ley de protección para periodistas, y buscará reunirse con la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Beatriz Marmolejo, quien se encuentra trabajando sobre esta legislación, para poder avanzar en este tema.

Fue hace algunos días cuando un periodista sufrió un intento de asalto en la Plazuela Mariano de las Casas por dos sujetos, de acuerdo al relato del periodista, intentó levantar una denuncia, sin embargo, los policías que lo atendieron le dijeron que no podía realizar este trámite debido a que el asalto no se concretó.

Ante esta situación, Graciela Juárez dijo desconocer el estado actual de la legislación, sin embargo, aseguró que existe interés en que se avance en este tema y detalló que no se tienen ningún problema por parte del grupo legislativo para que esta propuesta pueda avanzar en el Congreso local, por lo que confío en que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pueda apoyar en el tema.

“No creo yo que tengamos algún problema como grupo legislativo, la verdad son temas de interés y creo yo, y confío yo en la bancada del PRI, que va apoyar este tema, sin embargo, en efecto, creo que habría interés de contribuir de alguna manera, una vez conociendo el proyecto de iniciativa” enfatizó.

Destacó que es importante legislar sobre el tema ante los hechos de agresiones que han ocurrido en contra de periodistas, sin embargo, dijo desconocer el contenido de la propuesta que está realizando Beatriz Marmolejo.

“Estos hechos que han ocurrido últimamente nos deja entrever que es importante legislar sobre el tema, sin embargo, si me gustaría tener más información, conocer porque realmente no conozco bien la iniciativa, solamente me compartió el interés ahí la diputada Beatriz Marmolejo de su intención de retomar este tema” explicó.