“Irresponsable” la falta de homologación de ley de personas desaparecidas en Qro.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Guillermo Vega, comentó que ha sido una irresponsabilidad, en caso de que el plazo establecido se encuentre vencido, el que no se haya homologado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en el Congreso local; puntualizó que se deberá de analizar si no existe alguno proceso legal que impida la implementación de esta ley en la entidad queretana.

También agregó que se encuentra en contacto con Yadira Hernández, quien pertenece a la organización “Desaparecidos Querétaro”, y en próximos días definirán la fecha para reunirse y platicar sobre el tema de la desaparición de personas.

Aseveró que el tema de desapariciones está presente en todo el territorio nacional, sin embargo, dijo que los casos de desaparición de personas en Querétaro “no se ha multiplicado” pero dijo que tampoco se debe de descartar.

“Pues yo diría que en términos muy generales de existir ese plazo, lo que ha habido es irresponsabilidad, porque no hay otra palabra, ese es uno de los grandes retos, que de existir ese plazo hay que analizar si no hay algún asunto legal que lo haya detenido, eso no lo sé en este momento”, enfatizó.

También volvió a señalar como culpable de esta situación al Gobierno Federal, ya que no ha atendido de buena manera esta problemática que se vive en el país, y que solamente están resaltando a los programas que están realizando con la sociedad mexicana.

También mencionó que este tema no se debe de politizar y su compromiso es cumplir con estas labores, y en caso de existir un retraso en esta homologación

Guillermo Vega mencionó que es responsabilidad de todos los diputados de cumplir con todos los artículos transitorios de cualquier reforma federal, las cuales establecen plazos perentorios para la homologación; aseveró que si en caso de que la homologación de la ley para la búsqueda de personas desaparecidas tenga el plazo vencido en Querétaro, se estaría incurriendo en una falta y el realizar dicha homologación debería ser “urgente”.

Por último, aseveró que se tendrá que analizar el por qué no se ha homologado esta ley en Querétaro, y verificar si el plazo para realizar este trabajo legislativo se encuentra vencido.

“En muchos de los casos hay amparos, hay recursos que la ley provee como es el caso de acciones de inconstitucionalidad o acciones de una controversia constitucional que a veces detiene la aplicación de las homologaciones porque puede haber estados o municipios que sientan que vulneran, pero no estoy seguro en este caso”, finalizó.