Es “vergonzoso” trato de Alito Moreno a Beatriz Paredes: AMLO

Es “vergonzoso” que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya pedido la declinación de la aspirante presidencial de su partido, Beatriz Paredes, así lo consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitando en tono de burla, que la política priísta se mantenga en la contienda del Frente Amplio.

“Es vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘ni modo, no saliste’. Como decía Adolfo Ruiz Cortines: ‘ni modo, perdimos’“, expresó López Obrador en la mañanera, esto en referencia a las expresiones de Moreno, quien aseguró que Gálvez encabeza las encuestas y Paredes podría declinar en su favor.

Según la lectura del presidente, estas presiones por parte de Moreno se deben a que Paredes ha ganado espacio en las encuestas, pero al tener ya “compromisos” con la aspirante panista y su entorno, están buscando bajarla de la candidatura. Cabe recordar que, en los primeros acuerdos del PRI y el PAN, se definió que la candidatura a la gubernatura del Estado de México sería encabezada por el tricolor y la presidencial por el albiazul.

“El asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, sí, no quieren ningún riesgo, es que ya hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirles a los mandamás que no salió (elegida)? No, no me equivoco, los conozco muy bien: son muy burdos, son predecibles, o sea, a leguas se les identifica y se les ve”, expresó.

Por dos días consecutivos, Moreno Cárdenas ha insistido en diversas entrevistas en la posibilidad de que Paredes decline, a penas a cuatro días de que se realicen las encuestas, asegurando que él mismo ha sacrificado su propio interés político por construir un proyecto, poniéndose de ejemplo para que Paredes tome “la mejor decisión”, adelantando que las decisiones las toma el partido y que se reunirán hoy para definir su postura.

“El partido buscará la unidad y el trabajo del Frente. Queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente. El partido está haciendo una reflexión profunda. Lo importante es construir. Paredes es una mujer de Estado, responsable, y estoy seguro de que tomará la mejor decisión, estar al lado de México”, subrayó.

Paredes, por su parte, respondió en entrevistas a medios de comunicación que no declinará y que hacerlo significaría desprestigiar el proceso interno del Frente Amplio, darle la razón al presidente, además de continuar con la vieja política impulsada por varones, por lo que ha anunciado en reiteradas ocasiones que no se bajará de la contienda.