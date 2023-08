El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo los libros de texto gratuitos para polarizar a la sociedad y “contagiar odio”, así lo consideró la aspirante presidencial por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez Ruiz, que en un mitin en Plaza de Armas, Querétaro, llamó a los profesores a enseñar “de acuerdo a su ética”.

De visita por Querétaro, la senadora criticó lo que sus compañeros del PRI, PAN y PRD han considerado una ideologización de los menores a través de los libros de texto gratuitos, además de tener tintes comunistas, por lo que Gálvez pidió a los profesores no dejarse “contagiar por el odio del presidente” y en enseñar a los niños “de acuerdo con su ética”.

“El presidente mandó lo de los libros de texto para que nos peleemos, hizo esos libros con unos cuantos y a los maestros yo les pido que les sigan dando clases de acuerdo con su ética. Que les enseñen matemáticas, historia, lo que ustedes saben, como maestros, que es lo que les va a servir en la vida. No se dejen contagiar por el odio del presidente y por esa visión que tiene”, expresó la senadora panista.

En la misma sintonía que sus compañeros del PRI, PAN y PRD, Gálvez pidió a los profesores desmarcarse de los libros gratuitos que continúa repartiendo la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a que un juez federal pidió a la dependencia federal detener su repartición en las escuelas públicas de Guanajuato, esto ante un amparo promovido por el gobierno panista de esa entidad, y al que también se acaba de sumar la gobernadora de Chihuahua, y también panista, María Eugenia Campos.

Ante lo que se han calificado como fallas que van contra la ciencia, un bajo nivel de matemáticas, faltas de ortografía y una polémica por una práctica sobre educación sexual, el líder del PAN, Marko Cortés, aseguró que se está viviendo “una tragedia en materia educativa”, la calificó de “propaganda” e hizo un llamado a los gobernadores de Morena a no “exhibir su ignorancia de la historia”, acusándolos de seguir la “actitud fascista” de López Obrador.

“Les pido (a los gobernadores de Morena que están repartiendo los libros de texto gratuitos), que no exhiban su ignorancia de la historia: recuerden que la principal característica del fascismo es el culto a la personalidad. Si quieren encontrar rasgos de una conducta fascista y autoritaria, solo vean a López Obrador. Y algunos de ustedes, veánse en el espejo”, sentenció el funcionario.

Gálvez, en contraste con el líder de su partido, pidió a la población evitar la polarización, esto pese a que, en su opinión, el presidente ha mantenido una narrativa de confrotación que no se debe replicar e inclusive hizo un llamado a las coicidencias con quienes apoyan al presidente y a la Cuarta Transformación.

“No se peleen en su casa por los políticos: no vale la pena. Todos somos mexicanos, lo único que tenemos en la vida es la familia. Exijámosle a los políticos que resuelvan nuestros problemas. Si aquí hay gente de Morena escuchándome, estoy segura de que también quieren que haya seguridad. Los de Morena quiere que haya tratamientos en los hospitales públicos, que haya apoyo a los pueablos indígenas, que haya escuelas de tiempo completo…”, expresó.

Finalmente, pidió un aplauso para los tres partidos que la respaldan, pues consideró que, a diferencia de años pasados, por primera vez se abrieron a la ciudadanía y permitieron que perfiles ciudadanos como ella pudiesen competir, recordando que ya habría alcanzado las 350 mil firmas necesarias para mantenerse en la competencia.

“Ustedes son los que van a tomar la decisión, no los partidos; los partidos por primera vez se abrieron para que ustedes, los ciudadanos, decidan quién va a encabezar este Frente Amplio por México. Yo le quiero agradecer el PRI, PAN y PRD que hayan abierto sus puertas, porque si no yo no hubiera podido estar aquí. Un aplauso para los partidos”.