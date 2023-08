Anuncian grandes personalidades en esta temporada del Hay Festival

Este año la octava edición del Hay Festival Querétaro se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre y se espera que reúna a más de 150 participantes provenientes de 20 países, incluyendo al talento local, conformado por alrededor de 30 participantes queretanos que compartirán con el público sus visiones y trabajo.

Dentro de los participantes de encontrarán escritores, periodistas, actrices, libreros, estudiantes, maestros y editores queretanos, quienes estarán participando en varios segmentos de la programación como Talento Editorial, Hay Joven, Hay Festivalito y en la programación general del evento.

El jueves 7 de septiembre a las 8:30 de la noche en el Museo de la Ciudad, se presentará la obra de teatro La noche de las alienadas, un proyecto teatral coordinado por Mariana Hartasánchez, dramaturga, directora y actriz. Esta obra será presentada por el colectivo queretano feminista Labios Superiores, y narra la historia de un grupo de mujeres alienadas en 1790, que se encuentran recluidas en La Salpetriere, un hospital psiquiátrico que busca sobrevivir en inicios de la Revolución Francesa.

Ese mismo día, dentro de la programación de Talento Editorial, Lalo Pessoa, filósofo y librero de Cafebrería Pessoa, estará en la conversación titulada Librerías al ¿poder? Las librerías como foco de acción cultural en la ciudad moderna, compartiendo mesa con el español Nacho Borraz de la librería La Central en Barcelona y Madrid y Verónica Mendoza, de la Librería Carlos Fuentes en Guadalajara, todos ellos moderados por el ensayista y profesor universitario Francisco Carrillo. Este encuentro será a las 7 de la noche en el Museo de la Ciudad, justo antes de la puesta en escena.

Para el viernes 8 las actividades del talento queretano arrancan con la charla Poesía 2023, donde la poeta Dalia Larisa Juárez conversará sobre sus más recientes obras como Ludovico el volador y Antes y después, junto con la escritora y cineasta galesa-iraquí Hanan Issa, que a su vez conversará sobre su obra My body can house two hearts y Welsh Plural: Essays on the future of Wales. Ambas estarán siendo entrevistadas por la profesora de la UAQ Luz María Lepe. Este encuentro incluirá una lectura poética por parte de las autoras, y se realizará a las 10:30 de la mañana en el Museo de la Ciudad.

Para el domingo 10 de septiembre, a las 10:30 de la mañana en el Patio de la Delegación del Centro Histórico, se presentará Vindictas, un proyecto de investigación y divulgación gestado en la UNAM que busca reivindicar la obra de narradoras latinoamericanas del siglo XX, que de algún modo fueron desplazadas por el canon literario. En esta conversación participan Lola Ancira, escritora queretana y prologuista de Todo ángel es terrible, junto con Rosa Beltrán, escritora y directora de Difusión Cultural de la UNAM, Aroa Moreno Durán, escritora y periodista española y Socorro Venegas, editora de la antología de cuentos Vindictas.

A las 12:30 del mismo domingo, en el Jardín Guerrero, el escritor queretano Imanol Martínez, presentará su novela Desahucio, novela ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2021, que narra las vidas de Daniel y Julián, dos amigos que cada uno en su camino se ven enfrentados a circunstancias decisivas y duras en su vida personal y profesional. Martínez estará en conversación con la escritora española Eva Piquer, que presentará Aterrizaje, su más reciente novela que aborda la vida de una mujer sumida en el duelo; y con la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, Mención Honorífica del premio Sor Juana Inés de la Cruz por La noche será negra y blanca, y autora de Ceniza Roja, diario íntimo donde la mirada poética y los recuerdos nos muestran el proceso oscuro del duelo. El guía de la conversación será el periodista David Marcial Pérez Muñoz.

A su vez, en el marco del Hay Festivalito, a las 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad, el narrador Braulio Mendoza Guerra y la ilustradora Karen Valdés Zamora, presentarán su libro Corazones de estambre, y, paralelo a esta presentación, pero en el Patio de la Delegación del Centro Histórico, los queretanos Carlos Campos y Juan Antonio Isla presentarán La errática vigilia, un libro que reúne una antología de poesía de Paula de Allende, publicado por Letra Capital, Fondo Editorial del Municipio de Querétaro. Esta publicación, meticulosamente recopilada por su hijo Francisco, rinde homenaje a la voz íntima y misteriosa de Paula de Allende.

Cabe destacar que la programación el Hay Joven, que se realizará en las universidades Tec de Monterrey, Universidad Autónoma de Querétaro, UNAM Juriquilla, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Anáhuac, tendrán sesiones moderadas por docentes y estudiantes de dichas casas universitarias. Para conocer más sobre la programación de Hay Joven, visita www.hayfestival.com/queretaro/joven

Jueves 7 de septiembre

19:00 – 20:00 Museo de la Ciudad (Espacio Hay Festival)

Librerías al ¿poder? Las librerías como focos de acción cultural en la ciudad moderna. Nacho Borraz, Lalo Pessoa y Verónica Mendoza en conversación con Francisco Carrillo

20:30 – 22:00 Museo de la Ciudad (espacio escénico)

La noche de las alienadas. Proyecto teatral coordinado por Mariana Hartasánchez y conformado por 14 mujeres pertenecientes a distintos grupos teatrales del Municipio de Querétaro

Viernes 8 de septiembre

10:30 – 11:30 Museo de la Ciudad (espacio escénico)

Poesía 2023. Hanan Issa y Dalia Larisa Juárez en conversación con Luz María Lepe

Domingo 10 de septiembre

10:30 – 11:30 Patio de la Delegación del Centro Histórico

Vindictas. Lola Ancira, Rosa Beltrán, Aroa Moreno y Socorro Venegas en conversación con Silvia Georgina Estrada

12:30 – 13:30 Jardín Guerrero

Imanol Martínez, Eva Piquer y Socorro Venegas en conversación con David Marcial Pérez

17:00 – 18:00 Museo de la Ciudad (espacio Hay Festival)

Corazones de estambre. Braulio Guerra y Karen Valdez Zamora

17:00 – 18:00 Patio de la Delegación del Centro Histórico

La errática vigilia: homenaje a Paula de Allende. Carlos Campos y Juan Antonio Isla