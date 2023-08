18 mil visitantes ha recibido el Parque Bicentenario en la presente temporada vacacional: Francisco Castro

El director del Parque Bicentenario, Francisco Castro, mencionó que han recibido alrededor de 18 mil personas en el parque, dentro de las cuales 2 mil 500 personas han entrado a la zona acuática.

Indicó que la venta de la pulsera que da acceso a 17 atracciones del Parque Bicentenario, la cual tiene un costo de 250 pesos, “ha funcionado bien”, ya que se han vendido cerca de 700 pulseras, lo que ha representado un ingreso de alrededor de 175 mil pesos.

“La pulsera nos ha funcionado muy bien, llevamos casi 700 pulseras vendidas, entonces la gente lo ha tomado muy bien” declaró Francisco Castro.

También señaló que como apoyo a la campaña que realiza Protección Civil, la cual tiene como objetivo de que las personas no ingresen a las presas ni los bordos, se mantendrá la promoción de 2×1 los viernes 11, 18 y 25 de agosto.

“Para sumarnos a esta campaña, el Parque Bicentenario puso a partir de este viernes que pasó, un dos por uno en el costo de la entrada de los viernes, para todas las personas, el público general que nos quiera acompañar, precisamente para eso, no se arriesguen, no vayan a un bordo, no vayas a una presa a nadar, cuanto tienes unas instalaciones de primer nivel que son el acuático en el Parque Bicentenario a un costo muy accesible” detalló.

Reconoció que esta promoción ha ayudado al parque a tener más visitantes, ya que a partir de su primera implementación, se tuvieron alrededor de 350 visitantes, cuando esta cifra oscila entre los 150 y 200.

Detalló que la entrada al parque cuesta 65 pesos, y dentro del lugar los visitantes podrán acceder a 12 atracciones con un costo extra, mientras que otras 5 son totalmente gratuitas; Recordó que en caso de tener la pulsera mencionada, la persona puede acceder a las 17 atracciones de forma gratuita.

Recordó que al entrar al parque, existen áreas gratuitas como las fuentes, para el skate, el recorrido en la finca y el jardín botánico; señaló que las personas pueden llegar con sus bicicletas y mascotas al parque.

En cuanto a la basura en el lago, señaló que en la primera lluvia que recibieron se acumuló cerca de un total de dos toneladas de desechos, sin embargo, después de la lluvia que cayó ayer en la entidad queretana, no se detectó ningún tipo de basura en el lugar.

Mencionó que se ha tenido un altercado en la presente temporada vacacional, en donde no se le permitió el ingreso a una persona que se encontraba bajos los efectos del consumo del alcohol, además de que se han retirado únicamente tres armas blancas sin resistencia alguna.