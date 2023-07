Yo pago los gastos de los recorridos por el país: Santiago Creel

“Yo pago” los gastos que se derivan de los recorridos por el país, así como el de los dos acompañantes que, asegura, son los únicos que le asisten, así lo aseguró el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio, Santiago Creel Miranda, sosteniendo que se gastó alrededor de tres mil pesos en venir de visita a Querétaro. Asimismo, cuestionó la procedencia del dinero que financia la publicidad de los aspirantes de Morena.

“No utilizar ningún tipo de ninguna naturaleza como parte de mi cargo como presidente (de la Cámara de Diputados). El costo de los viajes y gastos de gasolina y de avión. Ahora llegué en coche, vengo de Guanajuato. Son gastos muy escasos, austeros. No verán cartelón o bardas pintadas, como ha sucedido con los aspirantes de Morena, eso vale cientos de millones de pesos. Es una grosería tener un país de ‘corcholatas’ ricas y una sociedad pobre”, sentenció.

Sin embargo, al cuestionársele el desglose más preciso de los gastos, el funcionario consideró que era complicado conocer cuánto se desgastan las llantas del coche en el que viaja, y aseguró que no era razonable la pregunta, evitando también responder cómo se fiscalizarían los recursos que está empleando para viajar como aspirante presidencial.

“Estoy diciendo que estar aquí no me costó más de tres mil pesos. ¿No te parece una cifra? Te estoy diciendo tres mil pesos, ¿no es claro eso? ¿Quieres que te diga cuánto me cuesta un kilómetro de gasolina? ¿Eso es lo que quieres? ¿Esa es la nota que te parece? ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta? Por favor… digo, a ver, si eso quieres, lo podemos sacar, nomás que voy a necesitar expertos que me digan cómo se desgasta una llanta. Sé razonable, lo que estás haciendo no es razonable”, sentenció.

En ese sentido, consideró que se debe hacer la comparación con los candidatos de Morena, y sostuvo que son ellos quienes deben transparentar los recursos que están gastando en los espectaculares que ya tapizan todas las ciudades del país; asimismo, consideró que sus giras “son distintas”, pues no se acarrean personas, con los gastos en transporte y comida que ello conlleva.

“Se trata de hacer una comparación, estamos hablando de 3 mil o 4 mil pesos contra cientos de miles de pesos (que gastan las ‘corcholatas’). Me pueden preguntar de gastos, pues son dos o tres mil pesos al día, a veces ni eso, porque me invitan a quedarme en sus casas”, explicó el actual titular del Poder Legislativo.

Por otra parte, rechazó renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados, pues en la actualidad se encuentran en receso y no hay un pleno ante el cual renunciar, ni tampoco que pueda nombrar a su sucesor, por lo que aseguró que lo haría hasta que las condiciones jurídicas y constitucionales lo permitieran.

Finalmente, negó que la candidatura de Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro y aspirante presidencial, pueda significar que no consiga la meta de 20 mil firmas en el estado, aunque este sea el lugar en el que su principal competidor será el queretano.