Uso de tarjeta de prepago contribuye a mejorar servicio Qrobús: Mauricio Kuri

El mejoramiento del transporte público de Querétaro debe ir de la mano de la ciudadanía, y la forma en la que estos pueden contribuir es utilizando el sistema de prepago con tarjeta, pues permite a la Agencia de Movilidad recabar datos del número de usuarios que hay y de los ascensos, explicó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

“Hay que concientizar a los usuarios del transporte público a que paguen con la tarjeta. Es más sencillo, más barato y nos ayuda a llevar un mejor control. En todas las partes (del país) donde hay un transporte público de excelencia, el pago es con tarjeta”, argumentó.

En ese sentido, recordó que al inicio de la instalación del pago con tarjeta solo había un 30% de tiendas de conveniencia con puntos de recarga y ahora se tiene 80% más, además de que hay una estrategia de socialización con 200 trabajadores que ayudan, por ejemplo, con los adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier usuario que tenga duda de cómo funciona el pago con tarjeta, así como la recarga, además de que se han regalado más de 20 mil tarjetas para promover su uso.

En ese sentido, recordó que en septiembre se realizará el anuncio de la reestructuración del sistema de transporte, así como sus particularidades como la instalación del uso de internet, además de definirse si será ahora el gobierno el que maneje el servicio, recordando que por ahora, ya hay un mayor control con el fideicomiso a través del cual la Agencia de Movilidad paga a Móvil Qrobús según los resultados; además del retiro de la mitad de las concesiones a las empresas por no utilizar esos autobuses.

“En un mes se dirá exactamente cómo se va a manejar. Lo que sí puedo decir es que mi forma de trabajar es no de forma, sino de fondo, sabiendo que es un servicio público, que siempre se había manejado con concesionarios y que es una demanda que tenían desde hace años los ciudadanos. Pero no me pidan que arregle en año y medio lo que ha estado 30 años descuidado”, explicó.