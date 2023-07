Urge mejorar protocolos de atención a ciclistas atropellados

Es necesario que se mejoren, con carácter de urgente, los protocolos de atención a los ciclistas que sufrieron algún accidente, sostuvieron activistas de la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible, esto después del accidente de una de sus integrantes, Gaby Cobos, que en su opinión es el ejemplo de cómo fallan estos protocolos.

Cabe recordar que Cobos fue atropellada por un tráiler el 17 de julio sobre la lateral de bernardo Quintana, y aseguró que, pese a que llegó una ambulancia, esta se dirigía a un evento, por lo que la valoraron un momento y le pidieron esperar otra hora y media, a que llegara otra ambulancia.

En ese sentido, recordó que de los seis ciclistas fallecidos este año por incidentes viales, tres fueron protagonizados por vehículos de carga, es decir, tractocamiones, siendo que en estos casos, debido a la gravedad de las lesiones, la prontitud en la atención prehospitalaria pudo ser vital para salvarles la vida, por lo cual ingresaron un oficio a la Secretaría de Salud, que preside la Comisión Estatal para la Prevención y Atención de Accidentes.

“Las vidas de las personas que usamos bici y caminamos están en manos de quienes conducen: el gobierno de la ciudad, los vehículos motorizados, quienes legislan, y quienes vigilan la aplicación de leyes y reglamentos. Ya van seis bicis blancas este año, personas que perdieron la vida por el paso desmesurado de un vehículo y tres fueron impactadas por un vehículo pesado”, lamentó.

Por ahora, lamentó Cobos, parte de su tratamiento tendrá que ser subsanado por ella, pues la empresa Transportistas Unidos Mexicanos (TUM) no se ha contactado para hacerse cargo a través de su seguro de siniestros.

Además, lamentó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE) de Querétaro no le haya dado atención con especialistas ni los estudios necesarios, pues ni siquiera le habrían revisado las lesiones que presentó.

“Los vehículos tractos tiene un peso alrededor de 7 mil kilos. No tengo fractura, pero todo mi cuerpo está policontudido. Mi cuerpo está morado y me han tenido que hacer dos drenaciones de sangre porque tengo líquidos acumulados y un esguince cervical de segundo grado. Hay estudios que no me hicieron en el ISSSTE. Nunca me atendió un especialista. Lo estoy viendo con un particular”, concluyó.