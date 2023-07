El gobernador, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con mujeres que participan en el Programa de Capacitación para Operadoras de Transporte Público, a quienes reconoció por su servicio, esfuerzo y dedicación; ahí les garantizó que se buscará brindar las mejores condiciones laborales y anunció un apoyo económico mensual de mil pesos para el cuidado de sus hijos, adicional a los beneficios actuales con los que ya cuentan.

“Van a recibir un sueldo digno (…) muy bien pagado, van a tener todas las prestaciones de ley (…) es un cambio de juego y mi convicción es que con ustedes lo voy a sacar (…) mi trabajo va a ser darles todas las herramientas necesarias para que se sientan seguras, acompañadas, capacitadas constantemente y en este sentido vamos a seguir trabajando, porque los ciudadanos que son nuestros clientes sientan un mucho mejor servicio”, manifestó.

En el patio principal de Palacio de Gobierno, Kuri González interactuó con las operadoras para conocer sus historias, experiencias y habilidades que han adquirido durante esta formación. Reiteró el compromiso de su administración para escucharlas, tanto a las que están en proceso de capacitación, como a las que ya egresaron, entender sus necesidades y poder mejorar constantemente este programa, a fin de abonar al buen funcionamiento del transporte público en el estado.

“Yo tengo la convicción que ustedes son las que me van a salvar el sistema de movilidad del estado (…) quiero que se queden con la confianza que no las voy a dejar solas, que yo estoy para servirlas (…) la mayor fuerza que existe es el agradecimiento y aquí en esta parte no tengo como agradecerles que se estén rifando para llegar a mi mayor reto que tengo como gobierno que es la movilidad y que estoy definido a cambiarla de fondo”, enfatizó.

Durante la reunión, el titular del Poder Ejecutivo compartió con las operadoras provenientes de los municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Ezequiel Montes, que muy pronto llegarán al sistema de transporte público 400 nuevas unidades, que brindarán un servicio más confiable y eficiente a las familias queretanas.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, afirmó que en Querétaro las mujeres están rompiendo paradigmas y, desde su dependencia dijo, enfocan acciones para que las cifras cambien, que las oportunidades para este sector sean equitativas y en igualdad de condiciones, puesto que el 40 por ciento de la fuerza laboral en el estado corresponde a este sector de la población.

Reconoció que existe una brecha salarial del 19 por ciento entre hombres y mujeres, y en el estado se registra que el 14 por ciento de ellas quieren trabajar, pero no pueden por diversas circunstancias; por ello, señaló, se les impulsa para que puedan generar sus propios recursos, emplearse de manera formal e incorporarse a las áreas que antes habían sido segmentadas en específico para los varones.

Explicó que han diseñado un programa de capacitación especialmente para potenciar la capacidad de las mujeres en el sector del transporte, esquema que arrancó en el 2022 y en el cual actualmente participan 258 mujeres en sus diferentes fases, donde se prepara un equipo de operadoras de transporte público altamente capacitadas y listas para brindar un servicio de calidad.

La operadora del transporte público, Estela Pérez Camacho, agradeció al Gobernador por impulsar este tipo de programas, por creer en ellas y, sobre todo, por no dejarlas solas en este camino. Aseguró que participar en este proyecto fue el mayor reto de su vida y el mejor impulso para convertirse en operadora certificada es que la ciudadanía haya creído en ella como mujer.

A su vez, la egresada del curso de Capacitación a Operadoras del Transporte Público, Sheila Romero López, se dijo emocionada de ser parte de este plan de movilidad que llevará a Querétaro a tener un mejor servicio de transporte público; reconoció la visión de las autoridades por desarrollar este tipo de acciones dirigidas a las mujeres, rompiendo con los viejos esquemas que se tenían y así demostrar las habilidades de este sector de la población, con el fin de que la calidad del servicio para las y los usuarios sea de calidad.

Para finalizar, la operadora en capacitación, Perla Olivia Olivares Ramírez, expuso que en esta fase las mujeres adquieren la habilidad de manejar una unidad de transporte público que representa un reto por superar y un sentido de protección a las personas, con lo que contribuyen a su bienestar trasladándolas de un lugar a otro con seguridad y amabilidad.