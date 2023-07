Prohíben dar candidaturas a deudores alimenticios y violentadores políticos de género

La Reforma Electoral recién aprobada en el Congreso del estado prohíbe expresamente que los partidos políticos otorguen candidaturas a quienes tengan una sentencia firme por violencia política de género; y a quienes aparezcan en el padrón nacional de deudores alimenticios.

“Se obliga a que quienes quieran ser candidatos no hayan tenido una sentencia firme en materia de violencia política de género. Queda intacto. No se mueve. La tres de tres, además de la necesidad de no tener esta sentencia, se suma en el padrón nacional de deudores alimentario”, explicó así el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega Guerrero.

Por su parte, el diputado Paul Ospital, quien promovió la iniciativa, celebró que se haya incluido en el dictamen final y recordó que Querétaro ocupa el tercer lugar nacional en casos registrados de violencia en contra de las mujeres, con el 75.2 por ciento, además dijo, tiene el primer lugar en violencia contra la mujer dentro de las escuelas, con el 40.3 por ciento.

“Hace siete meses hicimos esta propuesta, que hoy forma parte de las reformas en materia electoral y que aplicará para quien busque ser electo candidato a algún cargo de elección popular. Hoy es un gran día para cerrarle el paso a estos violentadores, para no darles más poder, para no darles espacios de toma de decisiones, para hacerles la vida más difícil, como ellos se la hicieron a su familia”, celebró.

Asimismo, recordó que de acuerdo con la CNDH, el 88.4 por ciento de las mujeres, cuando sufre violencia no lo hace del conocimiento de la autoridad, por lo que consideró que el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo una deuda en el estado, y consideró que legislaciones como está son acciones para combatirlo.