Omiten glosario de grupos de atención prioritaria en Reforma Electoral

Cuando menos una de las fórmulas para ayuntamientos y diputados locales debe estar integrada por grupos vulnerables, es decir, personas de la diversidad sexual, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, así se habría establecido en la Reforma Electoral local recién aprobada, sin embargo, en el dictamen omitieron el glosario que especifica cuáles son estos grupos.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega, explicó que fue una omisión que crea incertidumbre y que se corregirá antes de su publicación, que se realizará hoy mismo, pues se dictaminó derivado de una sentencia del Tribunal Electoral del estado por omisión legislativa en la materia.

“Ese es un tema que se va a corregir, en la propuesta hay un glosario que se tiene que corregir en redacción y estilo y tiene que ser claro, si no, no estamos cumpliendo a cabalidad la resolución del Tribunal Electoral. Exigieron a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se agregue”.

En contraposición, la diputada de Morena, Andrea Tovar, quien hizo expreso en su posicionamiento esta omisión legislativa, rechazó que pueda agregarse, pues ya se aprobó la reforma, y recriminó que no se utilice ni siquiera el término correcto, pues la legislación local versa como “grupos vulnerables”, cuando el consenso nacional es nombrarlos como “grupos de atención prioritaria”.

“Quieren hacerle creer a la población que están inventando el hilo negro. A nivel federal se han hecho estos grandes cambios, y en un estado donde tienen la mayoría no se hace. Creen en una inclusión simulada. Saben que se equivocaron, cuando no viene el glosario, cuando no se llaman ‘grupos vulnerables’, no entienden de qué se trata“.

Reprochó, de nuevo, que se haya discutido con tan poco tiempo de análisis, pues se les turnó la iniciativa, a penas aprobada ayer en comisiones, y votada en una sesión que inició un día después, este sábado a las 8:30 de la mañana.