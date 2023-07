De solicitar deuda, se pagaría este sexenio: Kuri

De adquirir deuda pública, el gobierno encabezado por Mauricio Kuri González buscaría que se pagase en su totalidad antes de finalizado su sexenio en 2024, aunque acotó que aún no se ha definido nada.

“Estaríamos viendo, no podría adelantarme a lo que pueda pasar, porque podría pasar un tema distinto al que se pueda prever, pero la idea es que todo lo que se pueda pedir en este momento, sería pagado este sexenio”, explicó el mandatario.

Por ahora, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que se pida deuda pública para financiar algún tema de infraestructura hídrica o de movilidad, el mandatario adelantó que se ingresará una iniciativa en materia energética, pero acotó que no quiere revelar de qué va hasta que los diputados locales lo analicen.

“No me gustaría adelantarme hasta que lo vean los diputados, por respeto a ellos. No me quisiera decantar hasta tener el estudio completo, pero cualquier cuestión que se haga sería paga este mismo sexenio”.

Además, recordó que ante los apagones que se han registrado con frecuencia, más durante la ola de calor, pero también este fin de semana, es de “los temas más preocupantes” a nivel nacional, y agregó que la Comisión Estatal de Energía, está tratado de buscar alternativas al no ser un tema estatal.

“Aunque no sea competencia estatal, estamos haciendo lo necesario para reforzar a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), para ayudar y con una buena coordinación con el intendente regional”, explicó.

Cabe recordar que el mandatario ya había adelantado que podría pedirse deuda para mitigar lo que ha calificado como un “desamparo” de la Federación, que no ha entregado los recursos prometidos para apoyar la reestructuración de Paseo 5 de Febrero, y que ya ha rechazado al Acueducto III como un proyecto prioritario.

Sin embargo, con respecto a este último tema, el gobernador ya negó que se vaya a solicitar un préstamo para financiar el proyecto hídrico, no sin antes meter seguro el apoyo del gobierno federal, ya sea en este sexenio o en el próximo, y adelanto que ya se está pidiendo la reunión con Luisa María Alcalde, nueva secretaria de Gobernación, para tratar las inquietudes del gobierno estatal.