Celebran extracción exitosa de un tumor de 3kg: IMSS Qro.

En el Hospital General Regional (HGR) No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, un grupo de médicos especialistas realizó con éxito una cirugía para extraer una tumoración abdominal dependiente de útero, de 3 kilos 750 gramos, derivado de una miomatosis uterina, en una paciente de 42 años.

El doctor José Ramón Rivera Ruiz, médico ginecólogo del HGR No. 1, señaló que, cuando Lizbeth “N” llegó al nosocomio, se le inició un protocolo quirúrgico en mayo del presente año; “sin embargo, era una paciente con antecedentes de dos cirugías previas, en las cuales lo único que se pudo hacer fue una biopsia, debido a la adherencia que presentaba, por lo que se consideró irresecable.

“Nos dimos a la tarea, como servicio de Ginecología, de darle un medicamento especial para disminuir el flujo de los miomas y poder realizar una tercera cirugía”, indicó el especialista.

Explicó que en el tercer procedimiento quirúrgico, la paciente presentó un sangrado de casi siete litros, en donde el Banco de Sangre del HGR No. 1 proporcionó ocho paquetes globulares, cinco concentrados plaquetarios y aféresis plaquetaria. Requirió la colocación de compresas adentro del abdomen durante 48 horas y tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, para posteriormente volver a operarla con éxito.

Lizbeth señaló que llegó a un punto en que su abdomen parecía el de una mujer embarazada de más de nueve meses, debido al tamaño del tumor.

“Cuando llegó el día de la operación, me tomaron mis signos, me inyectaron; y me puse en manos de los doctores. Cuando desperté estaba en Terapia Intensiva”, señaló.

La atención de Lizbeth estuvo a cargo de un equipo médico multidisciplinario (Ginecología, Cirugía General, Enfermería, Anestesiología y el personal del Banco de Sangre); “yo estoy muy agradecida con todos los doctores que hicieron posible salvar mi vida”, indicó la paciente.

Lizbeth fue dada de alta médica, después del retiro del tumor; actualmente mantiene su recuperación en casa al lado de su familia.