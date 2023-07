Atienden 194 condominios capitalinos en lo que va del 2023

En lo que va del 2023, en el municipio de Querétaro, se han atendido 194 condominios, de los cuales 151 reciben beneficios por primera ocasión, actualmente se dan apoyos a los beneficiarios de la cuarta convocatoria del programa de Mejora de Condominios.

Estas cifras se dieron a conocer en el marco de la entrega de acciones en los condominios Pavia y Capoliveri de la delegación Felipe Carrillo Puerto, por parte del alcalde, Luis Bernardo Nava Guerrero; acompañado por la Secretaria General de Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez.

“Vale la pena porque es una inversión que sin duda mejora la calidad de vida de todas las familias, de los condominios en donde el municipio no había invertido, no les puedo decir en los últimos años, más bien no había invertido nunca el municipio en los condominios y después de haber pasado y de haber escuchado a muchos colonos que en ese entonces nos dijeron: los condominios necesitamos su apoyo”, señaló el edil.

Por su parte el Secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, detalló que en el condominio Pavia se mejoró con: la colocación de 12 lámparas led, se mejoraron casi tres mil metros cuadrado de vialidades y pintado de guarniciones.

En el condominio Capoliveri, se mejoró la iluminación con 14 lámparas led, más tres mil 100 metros cuadrados de vialidades y la colocación de un contenedor de basura.