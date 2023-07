Andrea Tovar asegura que falta comunicación entre los diputados de su partido

La legisladora local por Morena, Andrea Tovar Saavedra, admitió que existe una falta de comunicación entre los legisladores locales de su partido para la toma de decisiones, debido a la división que se vive entre ellos.

Mencionó que después de la aprobación del dictamen en Sesión de Pleno de la Legislatura local, en la cual sus compañeros legisladores y de partido votaron a favor de la misma, espera que los cinco diputados locales de Morena puedan reunirse para poder pensar en “qué es lo mejor” para representar al partido.

En cuanto al desempeño del coordinador del grupo legislativo de Morena, Juan José Jiménez Yáñez, mencionó que no puede opinar al respecto, ya que no posee la misma información que el legislador, sin embargo, aseveró que el partido debe de encontrar un liderazgo, en el cual pueda sentirse representada la militancia.

“Pues yo creo que el diputado ha hecho lo que cree que se debe de hacer. Yo no podría decir si está bien o está mal porque yo no sé las reuniones, yo no sé la información que él maneja, pero yo creo que en este momento el partido debe buscar un liderazgo que haga que la militancia se sienta representada”.

Sobre el proceso interno que está realizando Morena con sus legisladores que votaron a favor de dicha propuesta legislativa, aseveró Andrea Tovar que alguien debe determinar qué acciones se pueden permitir en el partido.