AMLO rechaza que pueda producirse un magnicidio contra Xóchitl Gálvez

“Nuestra lucha es pacífica”, así rechazó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de que se pudiera dar un magnicidio contra actores de la oposición, como lo sugirieron en últimos días diversos columnistas, con trabajos que abrían la posibilidad de que la narrativa del gobierno actual derivase en un atentado contra Xóchitl Gálvez.

“No estemos dudando, vamos muy bien, y como se trata de un asunto delicado, creo yo que vale la pena que me infraccionen (el INE), pero lo más importante es mantener la paz y la tranquilidad y que no haya ninguna agresión nadie. Nuestra lucha es, ha sido y seguirá siendo pacífica. Somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y partidarios del amor al prójimo. No hay que preocuparnos, vamos muy bien”, sentenció.

Argumentando que se trata de una campaña “sucia, perversa y fascista” en su contra, esto por parte de grupos de derecha vinculados con el viejo régimen, el presidente sostuvo que la ideología de izquierdas no promueve la violencia, sino que es la derecha que, ante la desesperación por el empuje de su movimiento político en las encuestas, son capaces de mentir y calumniar.

“Es característico de la oligarquía corrupta que dominaba nuestro país, su vinculación. Lo otro, específico y particular, es que todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene molestos. Como no les sale nada, están desesperados y es importante que se sepan que son capaces de mentir, calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Es característico de la derecha el generar odio, no tiene que ver con la izquierda. Siempre, el autoritarismo, lo impulsa la derecha”.

Asimismo, mostró un par de encuestas. Una de ellas, la de El Financiero, registró que la alianza Morena, Verde y PT tienen un 49% de preferencia, muy por encima de la alianza PAN, PRI y PRD con un 19%, por debajo inclusive de los narcisos, con un 29% y apenas superando a MC (7%). La segunda, la de Enkoll, muestra un 60% de preferencia por Morena, muy por encima de pan (14%), PRI(12%), y MC (5%), dejando a PT, Verde y PRD con apenas el 3%.

Joaquín López Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Raymundo Riva Palacio y Beatriz Pagés Rebollar son algunos de los columnistas que fueron señalados por iniciar esta presunta campaña, Riva Palacios cabe recordar, afirmó que el presidente “está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria”, mientras que Pagués expresó que “está creando un ambiente que recuerda las condiciones en que fue asesinado el entonces candidato Luis Donaldo Colosio”.

Por otro lado, López-Dóriga pugnó por proteger a la senadora panista, sosteniendo que “lo peor que le podría pasar en este momento a este país es que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable” (el presidente); Ricardo Alemán, por su parte, escribió que “Está claro que el psicópata de Palacio no parará hasta acabar con Xóchitl Gálvez, quien corre un serio peligro al viajar por la CDMX en bicicleta y recorrer el país sin los mínimos de seguridad. Y es que la dictadura de López Obrador es capaz de todo”.

Por su parte, Héctor Aguilar Camín sugirió que el gobierno podría desairar a la senadora y perseguirla ya sin la protección que le da su cargo como legisladora; mientras que Guadalupe Loayza sugirió que simpatizantes del presidente podrían atentar contra ella.