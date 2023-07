AMLO pide a base social de “Los Ardillos” dejar de apoyarlos

Desde ayer, diversos puntos alrededor de Chilpancingo, capital de Guerrero, han registrado manifestaciones con quema de vehículos, bloqueo de calles y de la Autopista del Sol, así como el robo de una tanqueta y el asalto al Congreso local y al Palacio de Gobierno, donde se registraron daños a propiedad pública, manifestaciones promovidas por integrantes de “Los Ardillos”, esto según la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Al respecto, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que se identificó a los promotores de las movilizaciones y que, según lo declarado, están exigiendo la liberación de dos cabezas de dicho grupo que fueron detenidos en posesión de drogas y cartuchos útiles, y que se encuentran vinculados a diversos delitos.

“Se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos y drogas; y relacionados con diversos delitos. (…) pertenecientes a una organización delictiva conocida como ‘Los Ardillos’” explicó la funcionaria.

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población civil “dejar solos” a los integrantes de este grupo, y que no se dejen manipular con la entrega de dádivas, aunque acotó la necesidad de actuar con prudencia ante las amenazas de un grupo criminal que mantiene una disputa por la capital del estado.

“Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos”, subrayó el mandatario.

Por ahora, pese a amenazas recibidas y al asalto de edificios públicos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció la apertura de mesas de diálogo en un momento en que se han registrado hechos violentos como la quema de unidades del transporte público (que obligó a la suspensión del servicio).

“El objetivo es transitar con quienes realizan esta protesta hacia la ruta del entendimiento y los acuerdos, todo dentro del marco de la legalidad y con ello garantizar el libre tránsito a la ciudadanía de esta capital” sostuvo la mandataria.

Además, se hallaron, el pasado 24 de junio, siete cuerpos desmembrados en la capital guerrerenses con un mensaje dirigido a la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, y que rezaba “Saludos, Presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”, y que se dio tras el desayuno en el que fue captada con un presunto líder de “Los Ardillos”.