AMLO dice que discurso en el que Creel llora le dio “pena”

Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que le dio “pena” el discurso de Santiago Creel, al inscribirse para buscar la candidatura presidencial del Frente Amplio, en el que lloró en su arenga en la sede nacional del PAN.

En ese sentido, consideró que su “enojó” y el mensaje que le envió ayer en su registro, se debió a que ya se dio cuenta, como ha sostenido, que la elegida de la “oligarquía” será la senadora Xóchitl Gálvez.

“Miren el enojo ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echan la culpa a mí. Ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía. Lamento que ahora me culpe a mi Santiago Creel. En vez de enojarse con Diego (Fernández de Cevallos), con (Carlos) Salinas, con (Felipe) Calderón, con (Vicente) Fox, con Claudio (X. González) y Xóchitl González, se enoja conmigo”, expresó.

Cabe recordar que Creel consideró que el presidente está “enojado” porque la oposición logró cambiar la conversación pública con el registro de los candidatos del Frente Amplio, asegurando que es “un respiro de esperanza” para la ciudadanía.

“Estás enojado porque la oposición le robó la conversación pública a tus corcholatas que solo despilfarran el dinero. Estás enojado porque le dimos un respiro de esperanza para cambiarle el rumbo al país”, subrayó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Además, en la misma lógica de sostener que el Frente Amplio está apoyado por un grupo oligarca, el presidente exhibió un video que realizó Xóchitl Gálvez hace unos años en el cumpleaños del Diego Fernández de Cevallos, al que acudió los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y el ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, entre otras figuras políticas.