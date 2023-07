AMLO asegura que Xóchitl Gálvez será la candidata del Frente Amplio

Desde hace 15 días que el “bloque conservador” eligió a Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial del Frente Amplio porque “ suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo”, así lo explicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo toda la información de que llevó a cabo todas las consultas para que los represente Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días me enteré, mis gargantas profundas y fue un proceso desde arriba de los que no dan la cara pero son los que aportan dinero para las campañas”, afirmó.

Al respecto, recordó que la senadora fue titular del Instituto Indigenista en el sexenio de Vicente Fox, pero aseguró que su apoyo viene “de los de arriba”, en especial del “dedazo” de Claudio X. González, siendo, entonces, parte también del bloque conservador.

“Trabajó con (Vicente) Fox. Fue directora del Instituto Indigenista. (…) Tiene convicciones muy definidas a favor del pueblo pobre. La única elección que ha ganado fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México. (…) Y son los que ahora la están apoyando”, agregó.

La senadora, por su parte, respondió al presidente poco después por redes sociales asegurando que su destape anticipado significará el inicio de una campaña de odio contra ella, y consideró que el presidente realizó estas declaraciones con una actitud machista por miedo a una mujer independiente.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante. A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

“La verdad me parece lamentable, el presidente no respeta a las mujeres, ni siquiera las mujeres que él mismo promueve y se asusta conmigo porque soy una mujer independiente y quiero decir que en mi vida nadie me ha regalado nada”, sentenció.