No se han notificado la renuncia de funcionarios de Morena en Querétaro

La dirigente estatal en Querétaro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rufina Benítez Estrada, comentó que desconoce si algún funcionario de su partido en la entidad queretana tenga intenciones de renunciar para ir en búsqueda de otro puesto de elección popular.

Declaró que en el Consejo de Morena se estableció que los presidentes municipales y sus respectivos equipos de primer nivel, las y los diputados locales, y el Comité Ejecutivo Estatal no podrán participar a favor de algún aspirante al cargo de coordinador o coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Por lo tanto, aseguró la dirigente estatal que los funcionarios de Morena tienen el conocimiento de ello y, por lo tanto, se mantendrán a estas reglas establecidas; cabe señalar que la diputada local de dicho partido, Andrea Tovar Saavedra, mencionó que esto ayudará a un competencia sana entre las “corcholatas”.

“Hasta ahorita no sabemos, no nos han informado de algún funcionario compañero o compañera de Morena que vayan a renunciar (…) se especificó quienes no pueden participar a favor de uno o una aspirante a cargo de coordinador o coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, comentó Benítez Estrada.

Por otro lado, funcionarios públicos del Partido Acción Nacional (PAN) han destacado que Morena ha adelantado los “tiempos electorales” como por ejemplo Felipe Fernando Macías y Enrique Correa, el segundo mencionado aseveró que Morena está aprovechando que no hay un proceso electoral abierto para hacer actos anticipados de campaña.