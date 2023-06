Morena no ganó en el Estado de México, la realidad es que el PRI, PAN y PRD perdieron esta elección: Daniela Salgado

En conferencia de prensa ante los medios de comunicación, las diputadas locales e integrantes de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Andrea Tovar Saavedra, Graciela Juárez Montes y Daniela Salgado Márquez, dieron sus opiniones sobre los resultados de las elecciones que se vivieron en fin de semana pasado en Coahuila y Estado de México.

Daniela Salgado comentó que la soberbia de los dirigentes de los partidos políticos que integran la Alianza Va por México, fue uno de los motivos de la derrota de su candidata en el Estado de México, Alejandra del Moral, ya que no han atendido lo que quiere la gente.

“Lo que quiero señalar es que Morena no ganó en el Estado de México, la realidad es que PRI, PAN y PRD perdieron esta elección, los dirigentes y líderes de partido siguen sin entender que no pueden reaccionar con la soberbia desbordada, no solamente por sus intereses personalizados, sin unión, sin lealtad, sin convicción de sentidos verdaderos e ideales de cada partido” dijo Daniela Salgado.

A pesar de la derrota, comentó que esta situación es un área de oportunidad para su alianza y que los ciudadanos que votaron de forma “reactiva” serán electores “arrepentidos”, ya que argumentó que en la administración de Morena en el actual Gobierno Federal los índices de violencia “están por las nubes” y la economía está parada.

Finalmente, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) continuará gobernando en la entidad queretana y que la alianza es una buena estrategia para ganar.

Al respecto, también habló la diputada local por el partido político Morena, Andrea Tovar, quien mencionó que se hizo historia en el Estado de México al tener por primera vez un cambio de partido en esta entidad federativa; indicó que esto es una “señal” de las labores que realiza Morena para el próximo proceso electoral, y calificó los resultados del Estado de Coahuila como “desafortunado”.

“Estamos satisfechos con los resultados de la maestra Delfina en el Estado de México, por fin se hizo historia y hubo la primera vez que hay un cambio y bueno, además que es la primera gobernadora en el Estado de México, la maestra Delfina, pues también estamos muy contentos, porque pues, el PRI ya no va a gobernar en el Estado de México y esto marca un antes y un después” puntualizó Andrea Tovar.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva y legisladora local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, se mostró preocupada por la participación del electorado en el Estado de México ya que, de alrededor de 12 millones de habitantes, únicamente participó el 46%.

Finalmente, comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió con su función a pesar de los ataques que ha recibido por parte del Gobierno Federal.

“Son 12 millones de electores, de los cuales, si nosotros hacemos el análisis, fue el 46%, realmente hubo una poca participación que sin duda alguna, eso nos debe de preocupar” detalló Graciela Juárez.