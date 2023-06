Los Ecosig son una de las consecuencias del prejuicio discriminatorio: Edmundo Ramos

En su asistencia a la edición número 45 de la marcha LGBTTTIQ+ en la Ciudad de México, el presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, mencionó que los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) son el resultado de prejuicios discriminatorios y violentos sobre las personas que eligen determinada orientación sexual.

Aseguró que no “hay nada que curar cuando una persona ama a la otra” pero, en cambio, sí se debe de eliminar el odio, homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, ya que atentan a los derechos humanos de las personas LGBT+.

“El amor no se decide, se siente. Así le respondemos a los prejuicios que alimentan la discriminación y el odio hacia la diversidad sexual, cuándo le dicen a alguien que ama a otra persona de su mismo sexo, que no decida ser homosexual, cuándo la orientación sexual no se elige, se descubre, porque el amor no es una elección, es un sentimiento y por esa razón ninguna persona debe ser discriminada por ejercer su derecho humano al amor”, añadió.

Destacó que México es el segundo país con más crímenes de odio en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil, a pesar de que los avances legales que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género y criminalizan la discriminación.

Señaló que su organización marchó también en esta edición por las personas que han sido víctimas de odio por homo-lesbo-bi-transfobia tanto en México como en el resto del mundo.

Indicó que entre los años 2019 y 2022, la diversidad sexual sufrió 305 hechos violentos como asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios, de acuerdo a las cifras presentadas por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBTTTIQ+ en México.

Por su parte, mencionó que la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida, registró un incremento en los asesinatos de odio hacia las personas LGBTTTIQ+ del 11.5% en el año 2022 en México.

Finalmente comentó que ese acuerdo a sus registros, se han registrado en los últimos 5 años 453 asesinatos por este concepto, por lo que calificó a estos hechos como lamentables.