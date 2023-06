Llaman a investigar caso de la atleta que no pudo participar en Nacionales CONADE 2023: Christian Orihuela

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso local, Christian Orihuela, mencionó que se tendrá que realizar la investigación correspondiente por el no registro de la atleta Dulce Ramírez Ortiz, quien por este motivo no pudo participar en los Juegos Nacionales CONADE 2023.

La atleta de la disciplina de lucha viajó el sábado pasado a Tabasco para competir en estos juegos, sin embargo, debido a la falta de su registro, no se le permitió tener participación.

“La misma CONADE se metería en problemas al entregar recurso, en caso de no haber una inscripción, sin su papeles correctamente, pues este es el problema que le pasó a esta atleta y a varios (…) pero anteriormente ya se había suscitado casos igual, donde lamentablemente los atletas no hicieron su trámite de forma correcta”, explicó el diputado.

Asimismo, aseguró que ha habido casos en donde el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) no realiza el registro correspondiente del atleta y, por lo tanto, el deportista se queda sin participar en su respectiva competencia.

Sin embargo, también señaló que es responsabilidad del atleta el brindar los documentos necesarios para su registro, por lo que concluyó que se debe de realizar una investigación para detectar al o los responsables de esta situación.

Mencionó que este hecho es “lamentable” y aseguró que el INDEREQ tiene el recurso económico para apoyar a los atletas, sin embargo, de no realizar la documentación necesaria, no le es posible al instituto brindar el apoyo al atleta.

Por último, Orihuela invitó al INDEREQ a que le brinde la información necesaria a los atletas sobre su documentación para que, de esta manera no se tengan estos inconvenientes.