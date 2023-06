La oposición no hace presentaciones públicas porque no tiene candidatos: Celia Maya

La ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, Celia Maya García, mencionó que la oposición no presenta perfiles como lo hace Morena debido a que no tiene.

Lo anterior, tras lo comentarios que han hecho servidores públicos de la oposición sobre las visitas de los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena a diferentes estados de la República Mexicana.

Aseguró que los políticos quieren hacer política todos los días, y aseguró que no se pueden estar “acortando los tiempos”.

“Eso de la política es un poquito complicado porque los políticos quieren hacer política todos los días, entonces no pueden estarse acortando tanto los tiempos, y la verdad es que si la oposición no lo hace, no es porque no quiera sino porque no tiene candidatos”, comentó Celia Maya.

Sin embargo, mencionó que serán los tribunales correspondientes quienes determinen si estos actos por parte de los perfiles de Morena, están violando la norma.

Cabe señalar que Celia Maya estuvo presente en la visita de Claudia Sheinbaum en Querétaro, y comentó que la gente está anhelando que la cuarta transformación continúe en México.

“Lo que nos queda claro es que la gente si está anhelando que la transformación continúe y pueda verse hecha una realidad” puntualizó.