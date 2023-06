Empresa Albany anuncia que duplicará sus operaciones en Querétaro

La empresa estadounidense Albany Internacional, que contempla para el próximo año crecer al doble el tamaño de sus instalaciones en Querétaro, así como el volumen de producción, lo que se traduce en más empleos de alta especialización para los queretanos, este anuncio se dio durante la gira del gobernador, Mauricio Kuri, por Europa.

Ante este anuncio, el mandatario estatal agradeció la confianza que la compañía del sector aeroespacial ha depositado en Querétaro, misma que está sustentada, dijo, por las condiciones de certeza que ofrece la entidad, el potencial de su gente y el rumbo de su evolución mediante una vinculación efectiva entre los sectores y otros países.

“Albany es una empresa que le surte una gran cantidad de aeropartes a empresas aeronáuticas y tenemos muy buenas noticias (…) comentaba que va a seguir creciendo, que van al doble para el próximo año, en los siguientes meses van a ir al doble en su producción, en su capacidad de personal y su capacidad tecnológica”, informó.

Durante el segundo día de actividades en la Feria Aeroespacial, en París, Kuri González, acompañado por el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, celebró que la firma Albany siga creyendo en Querétaro, y expuso las capacidades industriales del estado para afianzar la colaboración bilateral entre ambos actores y potencializar el sector aeronáutico en la región, mediante programas educativos y centros de entrenamiento especializados.

“Espero que sigan creyendo en Querétaro y los queretanos estamos listos, puestos y dispuestos para recibir capital, para ayudarlos y para hacer crecer su negocio, muchas gracias“, manifestó.

En su intervención, el presidente de Albany México, Sean Khosrovani, comunicó que derivado del crecimiento que la firma a la que representa ha desarrollado en su planta instalada en Querétaro proyectan el arranque de la segunda fase que contempla, para el próximo año, duplicar el tamaño de sus instalaciones; además, augura un desarrollo mayor en los siguientes cinco años, y adelantó que para darle seguimiento a la estrategia del Grupo visitará al estado en el mes de agosto.

“Quiero agradecer esta oportunidad de hablar con ustedes, de lo orgulloso que estamos que nuestra empresa esté en Querétaro, la ciudad más bella de México, por lo que a mí concierne, tenemos grandes planes, empezamos está instalación hace tres años, estamos completamente llenos, desde procesos, equipo, gente, hemos ya sobrepasado la instalación al punto que empezamos nuestra siguiente fase de expansión”, señaló.

En esta reunión de trabajo, el gerente de Desarrollo de Negocios, Igor Radosavljevic, ponderó la visita de la comitiva queretana, a quienes reiteró su compromiso para trabajar con la industria y encontrar oportunidades de negocio que sean mutuamente rentables para todos.

“Así que estamos trabajando con clientes, socios para encontrar nuevos negocios y trabajar con lugares capaces como Querétaro (…) me encanta su país, su gente, ya he ido varias veces, quiero vivir en Querétaro, un día no sé cuándo, pero muchas gracias por visitarnos y espero que eso va a ser una buena experiencia, oportunidad para todos“, expresó.

Cabe destacar que Albany International es un desarrollador y fabricante líder de componentes de ingeniería, que utiliza capacidades avanzadas de procesamiento y automatización de materiales, con dos negocios principales. En su planta de Querétaro produce materiales compuestos para la industria aeroespacial.