ANFEI otorga reconocimiento a ingeniero de la UAQ

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) le otorgó a Gustavo Hernández Ramos, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el reconocimiento como uno de los Mejores Egresados de Ingeniería 2022.

Este acontecimiento se dio en el marco de la 50° Conferencia Nacional de Ingeniería, celebrada en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Guanajuato, donde se entregaron un total de 83 distinciones a jóvenes de todo el país, seleccionados de entre las más de 200 instituciones de educación superior públicas y privadas que conforman la ANFEI.

Gustavo Hernández Ramos, quien estudió la carrera de Ingeniería Civil en la generación 2017-2022, actualmente labora en el Grupo Sadasi como residente de obra, dedicado a actividades relacionadas con la edificación. Fue postulado por la Facultad debido a su sobresaliente promedio entre los años 2021 y 2022, su condición de alumno regular y su excelente desempeño académico sin materias reprobadas.

“La FI me preparó de manera excepcional para mi vida profesional. Me he dado cuenta de que puedo aplicar en mi trabajo todo lo aprendido en mis clases, las cuales me dotaron de lo necesario para el campo laboral”, mencionó Gustavo Hernández Ramos.

Cabe resaltar que la ANFEI es una asociación civil con sede en la Ciudad de México que agrupa a más de 200 institutos, facultades y escuelas de Ingeniería de todo el país, en diferentes ramas de la disciplina. La Región 3, a la que pertenece la Máxima Casa de Estudios queretana, está conformada por los estados de Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas.

Dicha asociación tiene como propósito promover una formación integral de los estudiantes de Ingeniería, buscando constantemente el mejoramiento de los planes de estudio, la capacitación del personal docente y la adecuada infraestructura para una educación de calidad. De igual forma, busca establecer relaciones formales con organismos nacionales e internacionales interesados en la enseñanza y el ejercicio de esta disciplina.

Entre sus actividades más importantes destacan: la Conferencia Nacional de Ingeniería, la Reunión General de Directores, las Reuniones Regionales, las Redes Académicas de Ingeniería y el Diplomado de Alta Dirección para Directores de Instituciones Formadoras de Ingenieros.