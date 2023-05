Se pedirá a la Guardia Nacional mantener 300 elementos para proteger vías federales: Kuri

Se pedirá que los 300 elementos de la Guardia Nacional no se retiren y que además se refuerce la coordinación para combatir los asaltos en las carreteras federales que pasan por Querétaro, esto tras revelarse por el periódico Reforma que se han registrado, según la Fiscalía General de la República (FGR), mil 649 asaltos en el territorio del estado (en el periodo 2020-2022), informó el gobernador, Mauricio Kuri González.

Según el gobernador, el foco rojo está ubicado en Guanajuato, en el área de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande y, al igual que los datos revelados, se muestra un número de asaltos que duplican el de Querétaro (y más) con casi cuatro mil asaltos entre 2020 y 2022. Asimismo, agregó que ya se detuvo a una banda que asaltaba en la Autopista 57.

“La parte que más me preocupa, que no se ha dado de parte de nosotros (en el territorio de Querétaro), pero sí de la parte de Guanajuato y apoyando lo que sea necesario. (Pediremos) que no se vayan, de entrada, y que tengamos más coordinación. En la 57, hace tiempo, agarramos una banda que estaba robando (la Fiscalía los detuvo)”, explicó.

En ese sentido, recordó que se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Séptima Zona Militar, y continuará con las reuniones con los militares encargados de la región para garantizar la coordinación en las carreteras federales.

“Mucha plática con la Guardia Nacional. Estuve la semana pasada con el General secretario platicándole estos temas, estuve con el general de la Zona Militar y mañana veo al general de la región para seguir platicando”, explicó.

Según los datos revelados, en todo el país se han registrado 12 mil 271 robos de autotransporte en carreteras, de los cuales el 83% se registran en las cercanías de Querétaro, mientras que Guanajuato es el estado que ha englobado casi una tercera parte de todos los asaltos estos tres años, en Querétaro ocurre el 14%, Jalisco con un porcentaje similar (con mil 630 casos); seguido por Hidalgo con el 8% (mil 025 casos) y Estado de México con el 7% (962).