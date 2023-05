Repartidor baleado en el Mezcalito está fuera de peligro: FGE

El repartidor que habría sido baleado en el bar el Mezcalito, en Corregidora, se encuentra fuera de peligro después de haber sido herido e ingresado al Hospital General, con tres impactos de bala, informó el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien agregó que siguen las pesquisas para dar con el responsable.

“La persona está fuera de peligro, justo cuando veníamos de camino a este evento, el director del Hospital General nos informaba que la persona está fuera de peligro. Nosotros estamos trabajando en la investigación para identificar al personaje y llevarlo ante los tribunales”, aseguró.

Ante las versiones periodísticas que señalaban que la administración del lugar no colaboró con las autoridades, que no se realizó un peritaje al no permitir la entrada de los elementos de la FGE, y que tampoco se clausuró el establecimiento; el fiscal aseguró que se llegará a conocer la información haya colaboración o no.

“Nosotros tenemos diversas facultades como para hacernos de la información y con, o sin colaboración, nosotros vamos esclarecer el hecho”, argumentó.

El viernes de la semana pasada, cabe recordar, este trabajador habría intervenido en una pelea entre dos comensales, siendo que un varón golpeó a una mujer, por lo que el presunto agresor fue detenido por el repartido y echado del lugar, sólo para regresar a los pocos minutos atacando a la persona que, en estos momentos, se encuentra bajop atención médica en el Hospital General.